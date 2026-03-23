Tây Ninh: Giết vợ sau khi sử dụng ma túy và ghen tuông

Ngày 23.3, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Hóa, tỉnh Tây Ninh) 10 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là vợ của Cường.

Theo cáo trạng, bi kịch bắt nguồn từ sự thiếu kiểm soát do ghen tuông và tệ nạn ma túy. Ngày 27.9.2025, sau khi sử dụng ma túy, Cường trở về phòng trọ tại xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh. Thấy vợ là chị V.P.T.D có thái độ lạnh nhạt và trách mắng, Cường lấy một cây kéo sắc nhọn (loại hung khí nguy hiểm) lao vào tấn công.

Bị cáo Phạm Văn Cường tại tòa ẢNH: BẮC BÌNH

Với ý định tước đoạt mạng sống nạn nhân, Cường đâm liên tiếp 8 nhát vào vùng lưng và vai chị D. Khi mẹ ruột và hàng xóm chạy đến can ngăn, sự hung hãn của Cường vẫn không dừng lại.

Trong lúc chị D. cố gắng tháo chạy và ngã gục trên nền bê tông, Cường đuổi kịp, cầm kéo đâm thêm 4 nhát thấu ngực và bụng nạn nhân. Chỉ đến khi chị D. chạy được vào phòng, đóng cửa lại và thốt lên lời khẩn cầu: "Dừng lại đi anh, còn tương lai của con nữa", Cường mới sực tỉnh, buông hung khí và đưa vợ đi cấp cứu.

Kết quả giám định chị D. bị tổn thương cơ thể 34% và thoát chết nhờ được cứu chữa kịp thời.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Tây Ninh giữ quan điểm truy tố bị cáo về tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt và đề nghị mức án từ 12 - 14 năm tù.

Riêng về hành vi sử dụng ma túy của Cường, cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đã tách hồ sơ để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng tổ chức sử dụng ma túy liên quan.