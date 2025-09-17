Tây Ninh: Kiến nghị thu hồi giấy phép kinh doanh của Công ty Vĩnh Hằng

Vì sao Thuế tỉnh Tây Ninh thu chênh lệch 11,5 tỉ đồng tại Công ty Vĩnh Hằng?

Ngày 17.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị không khởi tố và đã trả lại hồ sơ nộp thuế chênh lệch hơn 11,5 tỉ đồng của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Vĩnh Hằng (gọi tắt là Công ty Vĩnh Hằng, ở xã Tân Tây, Tây Ninh, là chủ đầu tư Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng) cho Thuế tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Tây Ninh cho rằng, vụ việc nộp chênh lệch thuế này không đủ căn cứ để tiếp nhận thụ lý hình sự theo tin báo tố giác tội phạm của ông N.Q.V (ở TP.HCM).

Chủ đầu tư Dự án công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng ở Tây Ninh bị đề nghị thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh ẢNH: BẮC BÌNH

Cùng ngày, Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận đã nhận được văn bản của Thuế tỉnh Tây Ninh gửi lãnh đạo UBND tỉnh kiến nghị chỉ đạo Sở Tài chính thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã cấp cho Công ty Vĩnh Hằng.

Kiến nghị của Thuế tỉnh Tây Ninh được đưa ra sau khi phát hiện hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần của Công ty Vĩnh Hằng nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An (nay là Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh) vào tháng 1.2019 có dấu hiệu không đúng quy định và nghi vấn trốn thuế hơn 11,5 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Thuế tỉnh Tây Ninh, đầu năm 2025, đơn vị nhận được đơn tố giác tội phạm của ông N.Q.V, một nhà đầu tư vào Dự án (DA) công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng. Ông V. tố cáo ông K.S.H (quốc tịch Hàn Quốc, thường trú ở TP.HCM - là chủ sở hữu cũ của Công ty Vĩnh Hằng) có hành vi trốn thuế khi chuyển nhượng 51% vốn góp bằng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần vào cuối năm 2018 cho 5 cá nhân gồm: T.N.B (21%), H.N.V (10%), T.T.N.D (2%), T.V.T (8%), P.Q.P (10%).

Thông qua các hợp đồng này, ông K.S.H thu được hơn 74 tỉ đồng. Ông K.S.H khai thuế chuyển nhượng cổ phần nên chỉ phải đóng 675 triệu đồng, trong khi tại thời điểm này Công ty Vĩnh Hằng đang hoạt động bằng giấy phép là công ty TNHH. Theo quy định pháp luật, chuyển nhượng vốn góp với giá trị tại 5 hợp đồng này, ông K.S.H phải đóng thuế thu nhập hơn 12,2 tỉ đồng. Tức ngân sách nhà nước đã phải thu thuế chênh lệch đến hơn 11,5 tỉ đồng.

Làm việc với Công an tỉnh Tây Ninh về nội dung này, ông T.N.B (đại diện cho nhóm 5 cổ đông) cho biết, 5 hợp đồng chuyển nhượng của ông K.S.H chỉ là "hợp đồng làm tin" để nhóm 5 nhà đầu tư do ông đại diện yên tâm thanh toán mà không bị ông K.S.H "lật lọng". Các hợp đồng này sau đó các bên được ký biên bản hủy bỏ khi giao dịch thực tế được thực hiện.

Sau hơn 17 năm được cấp phép, chỉ có một phần nhỏ trong diện tích DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng được thi công ẢNH: BẮC BÌNH

Tuy nhiên, theo Thuế tỉnh Tây Ninh, trong hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (từ TNHH sang cổ phần) mà Công ty Vĩnh Hằng nộp cho Sở Kế hoạch - Đầu tư Long An hồi tháng 1.2019 có chứa 5 hợp đồng chuyển nhượng nói ở trên và vẫn còn hiệu lực cho đến nay. Sở Kế hoạch - Đầu tư Long An khi đó cho phép công ty chuyển đổi sang công ty cổ phần cũng dựa vào 5 hợp đồng đã xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng vốn. Hồ sơ khai thuế thực tế của Công ty Vĩnh Hằng với ngành thuế vẫn dựa trên 5 hợp đồng sau này dẫn đến thu chênh lệch đến 11,5 tỉ đồng.

Thông tin từ Sở Tài chính Tây Ninh khẳng định, 5 hợp đồng chuyển nhượng giữa ông K.S.H với 5 cổ đông vào cuối năm 2018 vẫn còn hiệu lực và có trong hồ sơ lưu chứ không có việc hủy bỏ các hợp đồng này. Từ năm 2008 đến nay, Công ty Vĩnh Hằng đã 3 lần thay đổi người đại diện theo pháp luật, người giữ chức vụ giám đốc, đại diện theo pháp luật hiện nay là bà H.N (ở TP.HCM, từ năm 2021 đến nay).

Thi công chậm trễ, không tuân thủ quy hoạch

Theo kết quả kiểm tra của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh thực hiện hồi tháng 6.2025, DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng có diện tích hơn 38,8 ha, tọa lạc xã Tân Tây. DA được UBND tỉnh Long An cấp phép đầu tư lần đầu vào tháng 3.2008, tổng mức đầu tư trên 1.020 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành xây dựng vào cuối năm 2019.

Sau nhiều lần điều chỉnh tiến độ, đến nay, DA vẫn chưa hoàn thiện hạ tầng, thậm chí chỉ có hạng mục duy nhất là nhà bảo vệ được xây đúng vị trí theo quy hoạch được duyệt; hơn 26 ha đất thuộc DA vẫn là đất trống, hoang vu. Một số hạng mục công trình được xây dựng cũng hầu hết sai vị trí, sai diện tích so với giấy phép xây dựng số 101/GPXD, do Sở Xây dựng Long An cấp năm 2016. Chủ đầu tư không chỉ chậm tiến độ mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong khâu tổ chức và hoạt động.

DA công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng còn từng bị xử phạt về hành vi khai thác khoáng sản (đào ao cảnh quan, lấy đất san lấp) khi chưa đăng ký khối lượng, công suất khai thác, vi phạm Nghị định 36/2020/NĐ-CP. Dù bị phạt 120 triệu đồng từ năm 2023 nhưng đến nay công ty vẫn chưa hoàn tất thủ tục đăng ký khai thác khoáng sản theo yêu cầu của Sở NN-MT Tây Ninh.