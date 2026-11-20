Tay vợt pickleball Mỹ bắt tay với thương hiệu Việt

Chiều 20.11, bộ đôi VĐV pickleball Mỹ Ronan Camron và Drake Palm có buổi thi đấu giao hữu biểu diễn với các tay vợt Việt Nam tại cụm sân tại Hà Nội.

Ronan Camron hiện đứng đầu bảng xếp hạng APP (Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp) nội dung đơn nam, xếp thứ 4 nội dung đôi nam nữ và thứ 6 nội dung đôi nam. Trong sự nghiệp thi đấu, anh từng giành chức vô địch đơn nam tại hai giải đấu APP Louisville Open và APP Detroit Open, cùng danh hiệu vô địch đôi nam nữ tại APP Vlasic Classic Chicago.

Đặc biệt, Ronan là thành viên đội tuyển Mỹ giành HCV tại Pickleball World Cup 2026, một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình thi đấu quốc tế.

Ronan Camron (phải) và Drake Palm giao lưu với cộng đồng pickleball Việt Nam ẢNH: BTC

Drake Palm, 22 tuổi, hiện xếp thứ 10 nội dung đơn nam, thứ 18 nội dung đôi nam nữ và thứ 9 nội dung đôi nam trên bảng xếp hạng APP. Anh đã giành tổng cộng 8 huy chương tại hệ thống APP Tour, cùng 2 chức vô địch APP Next Gen ở cấp độ trẻ. Cũng tại Pickleball World Cup 2026, Drake góp mặt trong đội hình đội tuyển Mỹ giành HCV, tiếp tục khẳng định năng lực thi đấu trên đấu trường quốc tế.

Trong buổi thi đấu giao lưu hôm nay, cả hai đã kết hợp ăn ý và chiến thắng nhiều tay vợt Việt Nam như Quân Trần, Sỹ Trịnh... Drake và Ronan trình diễn đẳng cấp hàng đầu thế giới, khi tấn công cực "rát" bằng các cú drive và flick uy lực, reset phòng ngự tốt và kiểm soát tốt hầu hết mọi tình huống. Dù bị gây áp lực, bộ đôi Mỹ vẫn tỉnh táo, mắc rất ít lỗi.

Đây không chỉ là dịp để cộng đồng pickleball Hà Nội gặp gỡ, giao lưu và trực tiếp tranh tài cùng hai tay vợt quốc tế, chương trình còn hướng tới mục tiêu kết nối vận động viên trong nước và quốc tế, tạo thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, trải nghiệm thi đấu và lan tỏa tinh thần pickleball đến đông đảo người yêu thể thao Việt Nam.

Drake Palm (trái) là ngôi sao mới nổi của pickleball Mỹ ẢNH: BTC

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai tay vợt Mỹ ký thỏa thuận hợp tác với thương hiệu Soxter của Việt Nam. Việc hợp tác cùng Ronan Camron và Drake Palm là một dấu mốc trong chiến lược phát triển đội ngũ vận động viên và mở rộng kết nối quốc tế của Soxter.

Cùng sở hữu thứ hạng cao và thành tích thi đấu nổi bật tại các giải đấu chuyên nghiệp, hai tay vợt được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của đội hình Soxter, đồng thời trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu giữa cộng đồng pickleball Việt Nam và quốc tế.