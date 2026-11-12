Tài năng pickleball 15 tuổi vừa vô địch thế giới gây sốt khi đến Việt Nam

Chờ màn thể hiện của sao trẻ Tama Shimabukuro cùng CLB Viet Panthers

Tại giải pickleball vô địch thế giới 2026 vừa kết thúc tại Mỹ, Tama Shimabukuro đứng cùng Johnson tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục ở chung kết. Để đôi Christian Alshon/Andrei Daescu dẫn trước 2-0 nhưng Tama Shimabukuro cùng bạn đánh đôi của mình thắng ngược 3-2, trở thành nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử giải đấu.

Tài năng 15 tuổi Tama Shimabukuro (phải), nhà vô địch đôi nam pickleball thế giới 2026 chính thức đầu quân cho CLB Viet Panthers của Việt Nam thi đấu MLP Asia 2026 ẢNH: ASP

Ngay sau chiến tích lịch sử ở giải pickleball vô địch thế giới 2026, Tama Shimabukuro đến Việt Nam ký kết hợp đồng thi đấu cho CLB Viet Panthers thi đấu tại giải MLP Asia theo thỏa thuận đạt được cách đây 2 tháng.

Đỗ Minh Quân (phải) là đội trưởng CLB Viet Panthers ẢNH: ASP

Bên cạnh sở hữu tài năng trẻ Tama Shimabukuro, CLB Viet Panthers còn sở hữu các tay vợt đáng chú ý như Kaitlyn Christian, Đỗ Minh Quân, Trương Vinh Hiển, Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi và Ken Tâm. Nhờ đó tạo nên đội hình chất lượng, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ.

Theo lịch thi đấu của MLP Asia 2026, CLB Viet Panthers chạm trán CLB Hong Kong Cannons vào ngày 14.11 trên sân khách sau đó trở về sân nhà thi đấu 2 trận liên tiếp trước CLB Malayan Stripes (Malaysia) và CLB The Dots Tokyo (Nhật Bản).

Trương Vinh Hiển (phải) thi đấu cùng Tama Shimabukuro trong màu áo CLB Viet Panthers tại MLP Asia 2026 ẢNH: ASP

Ông Trần Ngọc Thạch, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Ascend Sports Partners (ASP), nhà đầu tư của CLB Viet Panthers cho biết từ tháng 12.2026, ASP sẽ bắt đầu ký kết với các VĐV có nguyện vọng tham gia MLP Việt Nam 2027, chuẩn bị nguồn lực cho các chủ đội và thúc đẩy mô hình pickleball đồng đội chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Tay vợt nữ Sophia Huỳnh Trần Ngọc Nhi cũng sát cánh cùng Tama Shimabukuro và các đàn anh tranh tài tại MLP Asia 2026

ẢNH: ASP

Song song với dự án MLP Việt Nam, ASP sẽ xây dựng hệ thống MLP Junior, hướng tới tổ chức giải pickleball đồng đội dành cho VĐV trẻ. Hệ thống được định hướng kết nối CLB, học viện và HLV để hình thành lộ trình từ phát hiện, tuyển chọn, đào tạo và thi đấu. Qua các hoạt động phù hợp với lứa tuổi, VĐV trẻ có cơ hội phát triển chuyên môn, tinh thần đồng đội và tác phong chuyên nghiệp. Từ đó hy vọng tìm kiếm những tài năng như Tama Shimabukuro.