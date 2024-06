Taylor Swift lần đầu biểu diễn cùng bạn trai

Trong buổi diễn thứ ba chương trình The Eras Tour ở sân vận động Wembley (London) vào tối 23.6, siêu sao nhạc pop Taylor Swift (34 tuổi) mời Travis Kelce (34 tuổi) lên sân khấu khi cô bắt đầu trình bày ca khúc I Can Do It With a Broken Heart.

Travis Kelce lần đầu xuất hiện cùng Taylor Swift trên sân khấu

PEOPLE

Kelce nhảy hết mình, và bước đến thay thế vũ công bế Taylor Swift rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế dài màu đỏ đặt giữa sân khấu. Đám đông khán giả không thể kìm được sự cuồng nhiệt, hò reo ầm ĩ khi chứng kiến cảnh này.

Hai người làm rộ lên tin đồn hẹn hò vào tháng 9.2023 sau khi Taylor Swift tham dự một số trận đấu của Travis Kelce. Giờ thì cả hai đều công khai mối quan hệ tình cảm.