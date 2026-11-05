Tê đau vùng sinh dục khi đạp xe đường dài có nguy hiểm không?

Theo bác sĩ Nguyễn Thế Lương (Hội Y học giới tính Việt Nam), khi ngồi lâu trên yên xe, đặc biệt là yên có phần mũi nhô dài, trọng lượng cơ thể có thể dồn lên vùng đáy chậu. Áp lực kéo dài có thể gây chèn ép mạch máu và thần kinh, dẫn đến tê vùng sinh dục, đau đáy chậu và có khả năng ảnh hưởng chức năng cương.

Đạp xe tốt cho sức khỏe nhưng nam giới lưu ý tư thế khi đạp xe để tránh ảnh hưởng chức năng sinh dục ẢNH MINH HỌA TẠO BỞI AI

Để đạp xe mà vẫn bảo vệ sức khỏe sinh lý, nam giới nên chọn yên xe phù hợp, ưu tiên loại giảm áp lực vùng đáy chậu hoặc yên không mũi khi phù hợp.

Điều chỉnh chiều cao yên, ghi đông và tư thế ngồi để tránh dồn trọng lượng quá nhiều về phía trước. Thỉnh thoảng đứng lên bàn đạp để giải phóng áp lực vùng đáy chậu.

"Không cố đạp tiếp khi xuất hiện tê hoặc đau vùng sinh dục. Nếu tê kéo dài, tái diễn hoặc xuất hiện rối loạn cương, nên khám chuyên khoa Nam học", bác sĩ Lương lưu ý.

"Tuy nhiên "tê súng" không đồng nghĩa với rối loạn cương. Hiện chưa có đủ bằng chứng để kết luận đạp xe phong trào gây vô sinh nam", chuyên gia Nam khoa - tiết niệu cho biết, đồng thời khẳng định, đạp xe không phải là kẻ thù của sức khỏe sinh lý nam giới.

Ngược lại, vận động hợp lý còn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và kiểm soát cân nặng là những yếu tố rất quan trọng đối với chức năng cương. Điều đáng quan tâm không phải là có nên đạp xe hay không, mà là đạp xe như thế nào, với cường độ bao nhiêu và có biết bảo vệ vùng đáy chậu hay không.

"Đừng đánh đổi sức khỏe sinh lý để lấy thành tích thể thao. Hãy tập luyện thông minh. Nam giới cần lưu ý về tư thế khi đạp xe, hình dáng chiếc yên xe đạp, để tránh ảnh hưởng chức năng sinh lý.

Mỗi người nên "lắng nghe cơ thể", tự mình khám phá cường độ và thời gian phù hợp với từng cá nhân, từng độ tuổi. Nếu có một số bệnh lý về cơ xương khớp, về cột sống; bệnh ảnh hưởng khả năng thăng bằng hoặc bệnh lý cấp tính (sốt, đau đầu, chóng mặt) thì không nên đạp xe", bác sĩ Lương chia sẻ.



