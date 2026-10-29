Tê tê Java mang thai đi lạc gần khu dân cư: Loài quý hiếm này sinh con thế nào?

Mới đây, Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) cho biết đã phối hợp với Vườn quốc gia Cúc Phương tiếp nhận một con tê tê Java từ tỉnh Điện Biên. Trước đó, sau khi nhận được tin báo từ người dân, UBND phường Mường Thanh đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Điện Biên Phủ và công an phường giải cứu con tê tê đi lạc trên đường gần khu vực dân cư.



Con tê tê vừa được giải cứu đang mang thai khoảng 3 tuần ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Qua thăm khám ban đầu, nhìn chung sức khỏe của con tê tê vẫn ổn định nhưng bị mất nước nhẹ và có biểu hiện căng thẳng. Đặc biệt, kết quả kiểm tra cho thấy con tê tê này đang mang thai khoảng 3 tuần.

"Hiện tại, tê tê đang dần hồi phục và đã bắt đầu ăn kiến sống. Nó được các bác sĩ thú y và nhân viên chăm sóc theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khu chuồng kiểm dịch thuộc Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê, Vườn quốc gia Cúc Phương. Hy vọng rằng, với sự chăm sóc tận tình, con tê tê mẹ sẽ tiếp tục hồi phục, thai kỳ diễn ra thuận lợi và hai mẹ con có cơ hội trở về môi trường sống tự nhiên trong thời gian tới", đại diện Save Vietnam's Wildlife cho hay.

Sức khỏe của con tê tê được theo dõi sát sao ẢNH: SAVE VIETNAM'S WILDLIFE

Theo Save Vietnam's Wildlife tê tê thường mang thai trong khoảng 120 - 150 ngày. Mỗi lần mang thai, tê tê chỉ sinh duy nhất một con. Tê tê đẻ con và nuôi con bằng sữa. Tê tê con luôn bám trên đuôi mẹ khi di chuyển và kiếm ăn vào ban đêm.

Tê tê là loài động vật có vú duy nhất trên thế giới có vảy bao phủ, hoạt động mạnh và kiếm ăn vào ban đêm. Chúng có khả năng cuộn tròn lại thành một quả bóng để tự vệ trước những kẻ săn mồi lớn.

Hàng năm, có khoảng 100.000 con bị săn trộm từ tự nhiên vì vậy tê tê được xem là loài cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN.