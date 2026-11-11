Techcombank tăng vốn điều lệ, xếp hạng vốn điều lệ ngành ngân hàng thay đổi ra sao?

Techcombank vừa có thông báo hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức trong ngày 30.10. Theo đó, ngân hàng này đã phân phối hơn 3,5 tỉ cổ phiếu cho 88.833 cổ đông. Cổ phiếu dự kiến sẽ được chuyển giao trong tháng 11 - tháng 12 sắp tới.

Sau đợt phát hành ngày 30.10, tổng số cổ phiếu của Techcombank lưu hành trên thị trường là 10,6 tỉ cổ phiếu. Vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng từ 70.862 tỉ đồng lên 106.293 tỉ đồng, trở thành ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất toàn ngành.

Trong kế hoạch tăng vốn điều lệ, Techcombank sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) khoảng 299,77 tỉ đồng. Dự kiến tổng vốn điều lệ của ngân hàng sau 2 đợt phát hành là 10.593 tỉ đồng, theo đúng kế hoạch đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 13.10.

10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam ĐỒ HỌA: LE HIỆP (SỬ DỤNG AI)

Năm 2026 chứng kiến làn sóng tăng vốn điều lệ mạnh mẽ và quy mô lớn nhất từ trước đến nay của hệ thống ngân hàng Việt Nam, nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng bảng cân đối và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn vốn.

Ngoài Techcombank, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank (mã chứng khoán: VPB) cũng vừa hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, qua đó tăng vốn điều lệ lên 100.000 tỉ đồng. Dự kiến, trong giai đoạn 2 ngân hàng này còn phát hành thêm 624 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1 nhà đầu tư nước ngoài, tăng vốn điều lệ lên 106,244 tỉ đồng.

Trước đó, Ngân hàng Quân đội - MBBank (mã chứng khoán MBB) cũng tăng vốn điều lên lên 100.687 tỉ đồng vào cuối tháng 9 vừa qua.

Ngoài ra, SHB, MSB, HDBank, Vietbank, TPBank, VietABank… cũng đều đã hoặc có kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ.

Sau khi Techcombank hoàn thành tăng vốn điều lệ, bảng vị trí top 10 ngân hàng có vốn điều lệ lớn nhất cũng thay đổi. MBBank xuống vị trí thứ 2, tiếp theo đó là VPBank.

Các ngân hàng xếp ở vị trí tiếp theo là Vietcombank (83.556 tỉ đồng), BIDV (77.782 tỉ đồng), Vietinbank (77.669 tỉ đồng), HDBank (65.068 tỉ đồng), Agribank (61.163 tỉ đồng), ACB (58.044 tỉ đồng), SHB (45.942 tỉ đồng).