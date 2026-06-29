Tên lửa hành trình tự chế của Ukraine bắn vào nhà máy quân sự Nga

Ngày 27.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay nước này đã phóng tên lửa hành trình Flamingo FP-5, đánh trúng nhà máy Titan-Barrikady chuyên sản xuất các hệ thống pháo và bộ phận của các bệ phóng tên lửa Nga tại tỉnh Volgograd (Nga) vào rạng sáng cùng ngày.

Tên lửa hành trình Flamingo do Ukraine tự sản xuất, có tầm bắn trên lý thuyết là 3.000 km. Tên lửa này mới chỉ được công ty quốc phòng Fire Point ra mắt chưa đầy một năm.

Tỉnh trưởng Volgograd Andrei Bochanov thông tin rằng một cuộc tấn công bằng mục tiêu tốc độ cao trên không đã xảy ra. Ông xác nhận một cơ sở công nghiệp bị thiệt hại và 10 người bị thương nhưng không nêu tên của cơ sở này.

Theo đài The New Voice of Ukraine, Titan-Barrikady là một trong những doanh nghiệp công nghiệp quân sự lớn nhất Nga. Nơi này sản xuất bệ phóng cho tên lửa đạn đạo Iskander-M và các tên lửa chiến lược Yars và Topol-M.

Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã phóng UAV để tấn công trạm bơm dầu Vtorovo tại tỉnh Vladimir ở Nga, lần thứ hai trong tháng 6. Theo SBU, trạm bơm này là trung tâm hậu cần chủ chốt, được sử dụng làm nơi vận chuyển các sản phẩm xăng dầu đến người tiêu dùng Nga và xuất khẩu.

Theo The Kyiv Independent, đợt tấn công nằm trong chiến dịch kéo dài 40 ngày được Tổng thống Zelensky phê chuẩn vào hôm 25.6 nhằm buộc Nga chấp nhận chấm dứt xung đột.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng phạm vi tấn công tầm xa của Ukraine đang tiếp tục mở rộng và áp lực ngày qua ngày đã đặt nền tảng cho một nền hòa bình.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã ngăn chặn 175 UAV Ukraine tại 10 vùng và bán đảo Crimea nhưng không nhắc đến vụ tấn công tên lửa.

Mặt khác, quân đội Ukraine tuyên bố đã đánh trúng một hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại Geodosia và chiếc phà Petropavlovsk gần Kerch vào rạng sáng. Cả hai nơi này đều nằm ở Crimea.