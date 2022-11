Tên lửa Mỹ viện trợ Ukraine đâm vào chung cư, làm dân thường bị thương

AGM-88B là loại tên lửa được phóng từ máy bay để phá hủy radar và hệ thống phòng không đối phương.

Theo lời kể của người dân, vụ việc xảy ra vào 18 giờ ngày 26.9. Kramatorsk là thành phố công nghiệp do Ukraine kiểm soát trong suốt thời gian qua. Quả tên lửa phát nổ trong một căn hộ không có người ở trên tầng cao nhất của tòa nhà 5 tầng. Ba người bị thương sống ở căn hộ kế bên và không có ai thiệt mạng.

Theo The New York Times, vì số vũ khí của phương Tây cung cấp rất đa dạng, quân đội Ukraine có lúc phải điều chỉnh để sử dụng. Trong trường hợp này, Ukraine đã cải tiến các chiến đấu cơ Mig thời Liên Xô cũ để bắn được tên lửa AGM-88 chuẩn NATO.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ nói không có dấu hiệu cho thấy lực lượng Nga tại Ukraine thu được hay sử dụng tên lửa HARM từ khi Mỹ bắt đầu cung cấp vũ khí này cho Ukraine, nên có thể loại trừ khả năng vụ việc là do Moscow thực hiện.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, hình ảnh mảnh vỡ được đăng lên một kênh Telegram của Ukraine cho thấy mã số nhà sản xuất và các chi tiết cho thấy nhiều khả năng là tên lửa AGM-88B HARM do Mỹ sản xuất.

Sáng hôm sau, nhóm phóng viên của The New York Times kiểm tra trực tiếp một mảnh vỡ tại hiện trường đã ghi nhận dãy số liên quan đến loại bo mạch điện tử chỉ được sử dụng trong tên lửa AGM-88B. Những mảnh vỡ khác tại hiện trường trông giống với bộ phận của tên lửa do Mỹ sản xuất.





Kramatorsk chỉ cách thành phố Lyman chỉ khoảng 32 km. Vào cuối tháng 9, Ukraine đang tìm cách giành lại Lyman từ quân đội Nga.

Tên lửa AGM-88 được phóng từ chiến đấu cơ để phá hủy các hệ thống phòng không. Sau khi được phóng, tên lửa sẽ dò tìm bức xạ điện từ phát ra từ radar của hệ thống tên lửa phòng không và lao về đó từ khoảng cách hơn 48 km. Nếu trượt mục tiêu, tên lửa sẽ tiếp tục bay và dò tìm mục tiêu khác cho đến khi hết nhiên liệu.

Hiện chưa rõ mục tiêu chính của quả tên lửa rơi vào tòa chung cư ở Kramatorsk nhưng có khả năng nó không tìm thấy radar của đối phương và đâm vào chung cư sau khi hết nhiên liệu, theo The New York Times.

Một sĩ quan của Mỹ cho hay quả tên lửa nói trên có thể lấy từ kho vũ khí cũ của Mỹ khi Lầu Năm Góc ngày càng ít vũ khí để cung cấp cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine không phản hồi về thông tin về vụ tấn công tên lửa nói trên.

Thông tin được đưa ra sau vụ một tên lửa rơi xuống miền đông Ba Lan giáp Ukraine hôm 15.11 làm 2 người thiệt mạng. Các quan chức Mỹ và Ba Lan nhiều khả năng đây là tên lửa do lực lượng phòng không Ukraine phóng lên để đánh chặn tên lửa Nga.