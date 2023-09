Tên lửa Ukraine 'đi lạc', rơi trúng chợ ở miền đông nước này?

Kyiv trước đó tuyên bố vụ việc xảy ra hôm 6.9 khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tại Kostiantynivka (thuộc tỉnh Donetsk của Ukraine) là do tên lửa của Nga gây ra. Song theo điều tra của báo The New York Times (NYT), thực tế có vẻ không phải như vậy.

"Các bằng chứng được NYT thu thập và phân tích, bao gồm các mảnh tên lửa, hình ảnh vệ tinh, lời kể của nhân chứng và các bài đăng trên mạng xã hội, cho thấy rõ ràng cuộc tấn công thảm khốc là kết quả của việc một tên lửa phòng không được Ukraine phóng từ hệ thống Buk đã đi sai hướng", tờ báo cho biết trong tường thuật ngày 19.9.

Hiện trường khu chợ trúng tên lửa ở Kostiantynivka ngày 6.9 REUTERS

Tờ báo dẫn lời các chuyên gia phòng không cho biết các tên lửa như quả đã rơi trúng khu chợ ở Kostiantynivka có thể chệch hướng vì nhiều lý do, bao gồm lỗi liên quan hệ thống điện tử, cũng như việc phần cánh điều hướng bị hư hỏng hoặc bị cắt đứt trong quá trình phóng.

Họ cho biết video từ camera an ninh cho thấy tên lửa bay vào Kostiantynivka từ hướng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát chứ không phải từ phía sau phòng tuyến của Nga.

NYT cũng cung cấp các chứng bằng chứng cho thấy vài phút trước cuộc tấn công, quân đội Ukraine đã phóng hai tên lửa đất đối không về phía tiền tuyến từ thành phố Druzhkivka, cách Kostiantynivka 16 km về phía tây bắc.

Tờ báo dẫn lời hai nhân chứng cho biết họ đã nhìn thấy tên lửa được bắn từ Druzhkivka về hướng tiền tuyến của Nga vào khoảng thời gian xảy ra cuộc tấn công. Một người được dẫn lời nói rằng tên lửa đã bay về phía Kostiantynivka.

Tờ báo cho biết kích thước lỗ thủng do vụ nổ gây ra và các mảnh vỡ được tìm thấy tại hiện trường phù hợp với tên lửa 9M38 được bắn từ hệ thống Buk. Hệ thống Buk được cả Ukraine và Nga sử dụng.

NYT dẫn lời người phát ngôn lực lượng vũ trang Ukraine cho biết cơ quan an ninh của Kyiv đang điều tra vụ việc và không thể bình luận gì thêm theo luật của nước này.

Nga không lập tức đưa ra bình luận về tường thuật của NYT.