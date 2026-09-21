Teqball Việt Nam: Cú hích cho tương lai từ tấm HCĐ ASIAD của Minh Tân và Gia Nghi

Phần thưởng cho những nỗ lực

Từ một môn thể thao còn ít người biết đến, teqball VN lần đầu bước ra sân chơi ASIAD với tâm thế của một đội tuyển trẻ, giàu khát vọng và quan trọng hơn cả là đã để lại những dấu ấn cho thấy tiềm năng phát triển trong tương lai. Dù chỉ có 4 VĐV tranh tài 3 nội dung, nhưng những gì các tuyển thủ VN để lại tại Aichi-Nagoya đều đáng ngợi khen.

Tấm HCĐ đôi nam - nữ của Nguyễn Hoàng Minh Tân - Trịnh Gia Nghi giành được ngày 20.9 và việc đôi nam Bá Trường Giang - Lê Anh Khoa suýt giành HCĐ là phần thưởng cho những nỗ lực của các tuyển thủ VN trong hành trình chinh phục đấu trường châu lục. Ở đó không chỉ có những pha xử lý kỹ thuật, khả năng kiểm soát bóng hay sự biến hóa trong từng tình huống thi đấu, mà còn là bản lĩnh được tôi luyện qua những trận đấu có tính cạnh tranh cao.

Đội tuyển teqball giành được thành tích đáng tự hào Ảnh: Quang Tuyến

Các VĐV teqball VN tạo dấu ấn tại ASIAD 20 ẢNH: ĐỘC LẬP

Điều đáng ghi nhận là teqball VN đã cho thấy sự tự tin khi bước vào một sân chơi lớn. ASIAD là nơi quy tụ những nền thể thao mạnh của châu lục khiến mỗi trận đấu đều là một bài kiểm tra thực tế về chuyên môn, tâm lý và khả năng thích ứng. Việc giành được huy chương tại đấu trường khắc nghiệt này luôn mang đến một tín hiệu tích cực cho quá trình xây dựng lực lượng của teqball VN.

Các tuyển thủ teqball VN đã chứng tỏ họ không quá thua kém so với các cường quốc môn này như Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Iraq, Li Băng. Có thể chúng ta còn phải cố gắng thêm, nhưng với khoảng cách được rút ngắn đáng kể với Thái Lan kể từ sau SEA Games cuối năm trước đến Đại hội thể thao bãi biển châu Á hồi tháng 4 và giờ đây tại ASIAD, cho thấy teqball VN đã có sự tiến bộ rất lớn.

Cú hích cho tương lai

Giá trị của hành trình môn teqball VN tại ASIAD không chỉ nằm ở tấm HCĐ. Với đặc thù kết hợp giữa kỹ thuật bóng đá, khả năng phản xạ của bóng bàn, sự khéo léo của đá cầu và cầu mây cùng tư duy chiến thuật, teqball đòi hỏi VĐV phải có nền tảng thể lực cũng như kỹ năng xử lý bóng rất đặc biệt. Sự nhiệt huyết, tiến bộ mà 4 tuyển thủ thể hiện qua từng trận cho thấy VN hoàn toàn có cơ sở để tiếp tục đầu tư và nâng cấp môn thể thao khá mới này.

Minh Tân và Gia Nghi Ảnh: Quang Tuyến

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đội Trần Duy Khâm cho biết: "Dù vượt chỉ tiêu đề ra, nhưng thực lòng chiếc HCĐ tại ASIAD chưa phải đích đến cuối cùng của chúng tôi. Có thể đây sẽ là điểm khởi đầu cho một chặng đường tiếp theo. Nói cách khác, chúng tôi xem đây là cú hích cho tương lai để biến dấu ấn tại Aichi-Nagoya thành thành tích bền vững sau này".

Theo ông Khâm, sau ASIAD, teqball VN sẽ có kế hoạch tiếp tục mở rộng phong trào, tuyển chọn và đào tạo VĐV trẻ, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường thi đấu quốc tế và tích lũy kinh nghiệm qua những giải đấu lớn. "Các tuyển thủ nếu được cọ xát liên tục, thi đấu thường xuyên thì chắc chắn sẽ nhìn ra những thiếu sót để khắc phục, đồng thời trui rèn thêm bản lĩnh và tâm lý thi đấu", ông Khâm nói.

Trước mắt, teqball VN từ nay đến cuối năm sẽ có 2 sự kiện lớn có thể tham gia, đó là World Series ở Thái Lan vào cuối tháng 10 và Đại hội thể thao trong nhà châu Á vào tháng 12 tại Ả Rập Xê Út. "Nếu được tham dự đầy đủ thì chắc chắn đội sẽ còn cơ hội tiến bộ nhiều", ông Lê Quang Khang, HLV đội tuyển teqball VN, nhấn mạnh.

ASIAD 20 đã khép lại một chương đáng nhớ với teqball VN, nhưng tương lai còn ở phía trước. Từ một tấm HCĐ và những màn trình diễn ấn tượng, teqball VN có thêm niềm tin để viết tiếp câu chuyện của mình trên bản đồ thể thao châu Á.