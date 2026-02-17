Tết của bác sĩ là thế này…

Từ phòng sanh Bệnh viện Từ Dũ đến Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), các y bác sĩ đón tết bằng tiếng khóc chào đời, những ca cấp cứu và nỗi nhớ gia đình. Nhưng họ xem đó là lựa chọn của nghề và niềm tự hào khi được chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Đêm giao thừa tại phòng sanh

Đêm giao thừa, tại Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM), nhịp làm việc ở phòng sanh gần như không đổi. Những lời nhắc "cố lên", "rặn thêm chút nữa"… vang lên đều đặn giữa tiếng máy móc, tiếng bước chân vội và sự tập trung cao độ của ekip. Chỉ khi tận mắt chứng kiến, người ta cảm nhận rõ sự vất vả của bác sĩ là như thế nào.

Khi mọi người vừa kịp lưu lại vài tấm ảnh đầu đời của em bé chào đời đúng thời khắc giao thừa, thì không khí trong phòng sanh lại nhanh chóng trở về với nhịp công việc quen thuộc. Bác sĩ Trịnh Minh Thiện (34 tuổi), công tác Khoa Sản A, vẫn là người ở lại sau cùng, lặng lẽ kiểm tra từng mũi chỉ và dặn dò những việc nhỏ nhất để ca sinh khép lại an toàn…

Bác sĩ Thiện là người đỡ đẻ cho bé Thảo Nguyên chào đời đúng 0 giờ 00 ngày 17.2. Em bé là con gái của anh Võ Văn Sơn (34 tuổi) và chị Trần Thị Kim Yến (31 tuổi), cùng quê Quảng Ngãi ẢNH: AN VY

Bác sĩ Thiện cho biết anh đã làm việc tại bệnh viện 6 năm, nhưng đây là năm đầu tiên đón tết xa nhà và trực đúng thời khắc giao thừa. "Ngày thường mình đỡ sanh rất nhiều ca, nhưng đón em bé đầu tiên của năm mới thì cảm xúc khác lắm. Vui, nhưng cũng áp lực vì ai cũng mong mọi thứ trọn vẹn", anh nói.

Là con trai một, lần đầu trực giao thừa khiến anh không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. "Nghề mình là vậy, đã chọn sản khoa thì đồng hành với sản phụ bất kể ngày đêm. Mình cố gắng thu xếp công việc, rồi lo cho gia đình sau", bác sĩ Thiện chia sẻ, đồng thời cho biết sau ca trực anh sẽ sắp xếp về quê thăm gia đình ngay hôm sau.

Cũng trong đêm giao thừa tại Bệnh viện Từ Dũ, bác sĩ Trần Nguyên Tuấn (36 tuổi), cho hay anh làm ở bệnh viện được 7 năm. Những năm trước anh từng trực trong tết, nhưng đây là lần đầu trực đúng thời điểm giao thừa.

"Trực tết nhiều rồi, nhưng giao thừa có cảm giác hồi hộp hơn vì ai cũng chờ phút cuối của năm cũ. Các mẹ bầu cũng chờ giây phút em bé ra đời để thấy năm mới bắt đầu trọn vẹn", bác sĩ Tuấn nói.

Bác sĩ Tuấn trong ca trực đặc biệt ẢNH: AN VY

Đón giao thừa xa nhà, theo anh Tuấn, gia đình sẽ có chút buồn nhưng đó là điều mà các y bác sĩ phải quen. "Mai trực xong mình sẽ về Huế để thăm gia đình", anh chia sẻ.

Còn với chị Huỳnh Phạm Hoàng Lan (30 tuổi), công tác Khoa Sanh, việc trực giao thừa là trải nghiệm không còn xa lạ. Chị cho biết mình làm nghề 8 năm, có vài năm trực đúng thời khắc chuyển giao. "Mỗi năm cảm giác khác nhau, vẫn bỡ ngỡ và hồi hộp. Năm mới, mình chúc mọi người may mắn, hanh thông. Chúc anh chị em y tế luôn yêu nghề, giữ nhiệt huyết để chăm sóc sức khỏe cho người bệnh", chị Lan nói.

Đêm giao thừa đáng nhớ của các y, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ ẢNH: AN VY

Theo bác sĩ CKII Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, đêm giao thừa là một ca trực đặc biệt đối với nhiều y, bác sĩ. Trong lĩnh vực sản phụ khoa, được chứng kiến một em bé chào đời là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao.

Khi các bác sĩ đón tết ở đảo xa

Giữa không khí xuân rộn ràng nơi Côn Đảo, khi nhiều gia đình sum họp, thì tại Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), nhịp làm việc vẫn diễn ra đều đặn.

Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc trung tâm, cho biết dịp này có 8 bác sĩ từ TP.HCM ra đảo trực luân phiên. Họ đến từ nhiều bệnh viện, trong đó có nhiều y, bác sĩ trẻ.

Trong số những người lần đầu đón tết xa nhà có bác sĩ Ngô Thị Hòa (34 tuổi), công tác Khoa Gây mê hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TP.HCM). Chị cho biết điều khiến chị vững lòng là sự quan tâm từ ban lãnh đạo và sự đón tiếp của người dân trên đảo, dù nỗi nhớ nhà vẫn thường trực.

"Khoảnh khắc xúc động nhất trong đêm giao thừa là lễ thượng cờ đúng thời khắc giao thời. Khi nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay ở vùng biển đảo thiêng liêng, mình có thêm động lực để tạm gác những suy tư cá nhân, vững vàng làm tốt trách nhiệm của mình", chị Hòa chia sẻ.

Ca mổ lấy thai đầu tiên của chị Hòa trên đảo ẢNH: NVCC

Bác sĩ Hòa nói thêm tết trên đảo giúp chị cảm nhận rõ sự ấm áp của những cuộc gặp mặt đơn sơ nhưng chân tình, những lời hỏi han dành cho các bác sĩ trực tết. Chị gửi lời cảm ơn tới các đơn vị đã quan tâm, động viên và tới người dân trên đảo vì "đi đến đâu cũng nhận được lời cảm ơn, lời động viên", đồng thời chúc mọi người an khang, khỏe mạnh. "Tết này với mình có rất nhiều ý nghĩa. Mình được gặp gỡ và nhận tấm lòng của rất nhiều người", chị nói.

Còn bác sĩ Phạm Bảo Trân, công tác tại Bệnh viện Hùng Vương, cho biết đây là năm đầu tiên chị đón tết ở Côn Đảo. "Mình cũng buồn vì nhớ con, không có không khí tết như ở nhà: đi chùa, chụp hình check in... Thế nhưng, việc xem pháo hoa giao thừa ngay tại Côn Đảo cùng các anh chị em y, bác sĩ là một trong những kỷ niệm khó quên đối với mình", chị Trân nói.

Theo chị Trân, nghề y hiếm khi có khái niệm nghỉ tết. Từ ngày vào nghề, nhiều người đã quen đón xuân trong ca trực, để giao thừa lặng lẽ trôi qua dưới ánh đèn phòng cấp cứu, phòng sanh. Dù vậy, đó vẫn là khoảnh khắc đặc biệt, khi ai cũng muốn về nhà, còn họ chọn ở lại vì sức khỏe của mọi nhà.