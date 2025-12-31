Tết Dương lịch đang 'nóng' dần

Nơi ngóng khách, chỗ "cháy" phòng

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 4 ngày, đủ để thiết kế một chương trình du lịch, trải nghiệm cho nhiều người, nhiều gia đình. Tuy nhiên, thực tế du lịch nội địa không sôi động như kỳ vọng.

Du khách quốc tế dạo bộ, khám phá đời sống đô thị TP.HCM Ảnh: Nhật Thịnh

Là một trong 3 điểm đến được dự báo "hot" nhất mùa Tết Dương lịch năm nay, nhưng nhiều hệ thống khách sạn tại Đà Lạt vẫn đang hồi hộp ngóng khách. Theo khảo sát của Thanh Niên chiều 30.12, phần lớn các cơ sở lưu trú vẫn còn nhiều phòng trống và không tăng giá, đặc biệt ở phân khúc bình dân.

Chị Đặng Thu Hằng, chủ khách sạn Đồng Phú (gần hồ Xuân Hương, cách chợ Đà Lạt khoảng 200 m), cho biết lượng phòng dịp này chưa kín, hiện khách sạn vẫn còn khá nhiều phòng trống. "Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng khách bắt đầu tăng trở lại và chủ yếu là khách đặt sát ngày. Hy vọng mấy ngày tới sẽ có thêm nhiều gia đình chuyển hướng đi chơi, đặt phòng", chị Hằng chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Ngọc Hạnh, chủ khách sạn Roise (P.Lâm Viên), cho biết lượng phòng "trống gần như hoàn toàn", dù khách sạn mới hoạt động 3 năm, cơ sở vật chất còn rất mới. Do ít khách nên giá phòng cũng giữ ổn định như bình thường, không tăng giá. Nắng Villa & Coffee thì ghi nhận khách đặt phòng khá tốt vào ngày 2.1, kín phòng từ tuần trước và không tăng giá dịp lễ, vẫn giữ mức 500.000 - 800.000 đồng/đêm để hút khách.

Một số khách sạn khu vực trung tâm Đà Lạt có tệp khách rộng hơn nên tình hình có khả quan. Đơn cử, khách sạn 4 sao Colline Dalat (10 Phan Bội Châu) nằm sát chợ Đà Lạt hiện đã gần lấp đầy, chỉ còn rất ít phòng trống rải rác, không liền ngày. Giai đoạn 1 - 4.1 đã kín từ hơn một tuần trước. Các hạng phòng có view quảng trường hoặc hồ Xuân Hương được quan tâm do có bắn pháo hoa.

Ghi nhận tại Nha Trang, xu hướng đặt phòng đang tăng dần lên nhưng lượng phòng còn khá dồi dào. Đại diện InterContinental Nha Trang thông tin riêng ngày 31.12 đạt hơn 90% công suất phòng, các ngày 2 - 4.1 đạt khoảng 70%. "Nha Trang hiếm khi rơi vào tình trạng "hết phòng" do nguồn cung dồi dào, từ căn hộ du lịch đến khách sạn 5 sao. Tuy nhiên, nếu đặt quá sát ngày, việc giá tăng là khó tránh được", đại diện khách sạn nói.

Trong khi các "điểm nóng" du lịch nội địa còn khá yên ắng thì các thủ phủ du lịch quốc tế lại vô cùng sôi động. Anh Mỹ Trần (35 tuổi, ngụ P.Khánh Hội, TP.HCM) cho biết do kế hoạch nghỉ Tết Dương lịch thay đổi khá đột ngột nên đến chiều 30.12, anh mới bắt đầu tìm khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội cho nhóm 4 người. Tuy nhiên, việc tìm phòng khó khăn hơn dự tính.

"Gọi khách sạn nào cũng báo hết phòng. Những khách sạn quy mô vừa và nhỏ, bình thường giá khoảng 700.000 - 900.000 đồng/đêm, dịp này đều tăng lên gấp đôi mà vẫn không còn phòng trống", anh Mỹ Trần chia sẻ.

Theo khảo sát, nhiều khách sạn khu vực phố cổ Hà Nội đã thông báo kín phòng trong giai đoạn cao điểm từ 31.12 - 2.1. Chủ khách sạn 22land (71 Hàng Bông) xác nhận toàn bộ phòng đã kín trong các ngày cao điểm. Đại diện một số cơ sở lưu trú khẳng định nguồn phòng tại khu phố cổ chỉ bắt đầu "dễ thở" hơn từ ngày 3.1, song đây đã là ngày gần cuối kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách không còn mặn mà đặt phòng.

Tại TP.HCM, khách sạn Caravelle Saigon kín phòng dịp Tết Dương lịch từ hơn một tháng trước, đặc biệt trong giai đoạn 31.12 - 2.1. Tỷ lệ khách nội địa chiếm khoảng 40%, khách quốc tế chiếm 60%. Những phòng có view Nhà hát TP.HCM, xem được pháo hoa, đặc biệt là các phòng tầng cao (tầng 19 - 20) đã được mua trọn từ rất sớm. Đại diện khách sạn Majestic Saigon với tầm nhìn hướng thẳng sông Sài Gòn, ngắm trọn pháo hoa từ tòa nhà Saigon Marina IFC cũng cho hay 100% phòng có view pháo hoa đã kín từ ngày 1 - 3.1, hiện không thể nhận thêm booking.

"Đảo ngọc" Phú Quốc - điểm đến được rất nhiều khách quốc tế lựa chọn cho thời khắc đón năm mới cũng ghi nhận công suất phòng ở mức rất cao. Các khách sạn và khu nghỉ dưỡng như La Festa Phu Quoc - Curio Collection by Hilton, Premier Residences Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay và New World Phu Quoc đều đạt tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 100%.

Tại Đà Nẵng, đặc biệt trên đỉnh Bà Nà, khách sạn Mercure French Village Ba Na Hills Da Nang ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 90% trong suốt kỳ nghỉ. Các khách sạn cao cấp khác tại trung tâm TP.Đà Nẵng, như Novotel Danang, cũng đạt công suất trên 90%.

Vẫn dồi dào vé máy bay

Đây là điểm đặc biệt trong mùa lễ lớn năm nay. Dù hàng loạt cơ sở lưu trú và vui chơi giải trí tại Phú Quốc đã được lấp đầy, song vé máy bay từ TP.HCM đi Phú Quốc ngày 1.1.2026 lại hạ nhiệt so với thời điểm vài ngày trước. Nếu bay với Vietravel Airlines, hành khách chỉ tốn hơn 1 triệu đồng/chiều; giá vé của Sun Phuquoc Airways nhỉnh hơn một chút - hơn 1,2 triệu đồng/chiều; Vietjet còn rất nhiều chuyến bay giá hơn 1,5 triệu đồng/chiều. Vietnam Airlines một số chuyến chỉ còn vé hạng thương gia hơn 4,4 triệu đồng/chiều, vé thường gần 2,8 triệu đồng/chiều nhưng cũng vẫn còn khá nhiều vé chuyến khác chỉ dao động từ 1,3 - 2 triệu đồng/chiều. Giá vé TP.HCM đi Phú Quốc dịp Tết Dương lịch giảm khá sâu khiến nhiều gia đình bất ngờ vì chỉ mua một tuần trước đó mà giá cao hơn nhiều. Tương tự, khách từ Hà Nội dự tính đến "đảo ngọc" dịp Tết Dương lịch cũng còn nhiều cơ hội mua vé máy bay với giá 1,6 - 1,9 triệu đồng/chiều nếu bay ngày 2.1.2026. Mức này rẻ hơn khoảng 20 - 30% so với các dịp cao điểm lễ trong năm qua.

Khách sạn TP.HCM tấp nập du khách nước ngoài từ 30.12 Ảnh: Lê Nam

Cũng từ đầu TP.HCM, nếu các gia đình muốn đi nghỉ lễ ở Nha Trang cũng có thể mua được vé của Vietnam Airlines với giá chỉ khoảng 1,2 - 1,5 triệu đồng/chiều. Với đường bay TP.HCM - Đà Nẵng, giá vé máy bay tuy có tăng so với ngày thường nhưng nếu tính theo cao điểm lễ thì lại có phần giảm nhẹ và còn rất nhiều chuyến.

Ngày 1.1.2026, vé Vietnam Airlines từ TP.HCM đi Đà Nẵng có chuyến chỉ 1,3 triệu đồng/chiều. Vé của Vietjet cũng dao động quanh mức 1,3 triệu đồng/chiều. Tất nhiên, vẫn có những chuyến bay giờ đẹp buổi trưa của Vietnam Airlines giá vé hơn 2,5 triệu đồng/chiều, bằng cao điểm Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, nhìn chung vẫn còn khá nhiều ghế giá mềm cho hành khách lựa chọn.

Đường bay trục chính TP.HCM - Hà Nội dịp Tết Dương lịch 2026 vẫn còn rất nhiều ghế trống với giá vé chưa tới 1,5 triệu đồng/chiều của Vietravel Airlines, Bamboo Airways. Các hãng Sun Phuquoc Airways, Vietjet và Vietnam Airlines giá cao hơn, từ 1,5 - hơn 2 triệu đồng/chiều tùy chuyến.