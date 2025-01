Tết Nguyên đán Ất Tỵ, TP.HCM trời se lạnh lại có mưa

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, cho biết: So với một số năm gần đây thì Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam bộ mát mẻ dễ chịu hơn rất nhiều. Giai đoạn Tết Nguyên đán được tính từ ngày đưa ông Táo về trời 23 tháng chạp đến mùng 5 tết (nhằm ngày 23.1 - 2.2), thời tiết TP.HCM khá thuận lợi cho các hoạt động vui xuân đón tết của người dân thành phố.

TP.HCM có khả năng xuất hiện mưa trái mùa trong những ngày giáp tết, trong những ngày đầu năm mới trời se lạnh vào sáng sớm ẢNH: CHÍ NHÂN

Cụ thể, từ nay đến ngày 26.1 không khí lạnh ở phía bắc suy yếu nên nhiệt độ ở phía nam và TP.HCM ấm hơn những ngày trước đó. Do không khí lạnh giảm nên có thể xuất hiện mưa trái mùa trong ngày 25 - 26.1 (ngày 26 - 27 tết); khả năng có mưa rào cục bộ với xác suất xảy ra khoảng 50 - 55%, chủ yếu lượng nhỏ. Ban ngày trời nắng, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 - 25 độ C và cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C.

Từ sau ngày 26.1, không khí lạnh ở phía bắc tăng cường và khuếch tán mạnh xuống phía nam nên ở TP.HCN không còn hiện tượng mưa trái mùa. Nền nhiệt độ giảm so với những ngày trước đó, trời se lạnh vào sáng sớm và có mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 23 độ C, cao nhất phổ biến từ 30 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết thêm, trong giai đoạn từ ngày 21.1 - 20.2 không khí lạnh có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, gây nhiều ngày rét đậm rét hại cho các tỉnh miền Bắc còn khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có giông.