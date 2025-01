TP.HCM bất ngờ mưa trái mùa, kéo dài đến mai

Vào khoảng 15 giờ chiều 14.1, TP.HCM đón nhận mưa trái mùa khi mây giông phát triển mạnh, khiến bầu trời trở nên âm u. Đến 16 giờ 20 phút, mưa đã xảy ra ở nhiều khu vực như quận 1, 3, 4, 5, 10, 11 và Bình Thạnh.

Cơn mưa kéo dài 10 - 15 phút rồi ngớt nhưng lại tiếp tục mưa lớn hơn một số nơi. Mưa đúng giờ tan tầm, lại vào giai đoạn TP.HCM đang căng thẳng kẹt xe nên gây không ít bất tiện cho người tham gia giao thông. Đến khoảng 17 giờ, nhiều nơi ở trung tâm thành phố tiếp tục xuất hiện đợt mưa thứ 2 với lượng khá lớn, ảnh hưởng nhiều đến người đi đường vì xảy ra vào giờ tan tầm.

Cơn mưa trái mùa xuất hiện chiều nay trên khu vực Q.3. Còn tại phường 1 (Q.Bình Thạnh), theo phản ánh của người dân mưa khá to ẢNH: CHÍ NHÂN

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, nguyên nhân gây mưa là do nhiễu động gió đông trên cao tác động đến thời tiết khu vực Nam bộ. Tại TP.HCM, mưa trái mùa tiếp tục xuất hiện trong ngày 15.1. Khả năng mưa vào chiều và tối ở tất cả các quận huyện với xác suất mưa trên 60%.

Ngoài TP.HCM, do nhiễu động gió đông từ biển vào nên nhiều khu vực ven biển ở Nam bộ cũng có khả năng xuất hiện mưa trái mùa. Những ngày tới, TP.HCM trời tiếp tục dịu mát, nhiệt độ thấp nhất duy trì mức 21 - 23 độ C và cao nhất từ 32 - 33 độ C.

Đến 17 giờ, mưa to xuất hiện ở khu vực trung tâm TP.HCM ẢNH: CHÍ NHÂN

Trong khi đó, không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường mạnh xuống phía nam. Đến khoảng ngày 18.1, bộ phận không khí này có thể ảnh hưởng đến khu vực Nam bộ khiến nhiệt độ TP.HCM giảm thêm khoảng 1 độ C.

Do mưa trái mùa, khiến độ ẩm trong không khí ở TP.HCM tăng cao dẫn đến bụi mịn kết hợp với hơi nước trong điều kiện nhiệt độ thấp gây nên tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng về đêm và sáng. Người dân nên chú ý bảo vệ sức khỏe, hạn chế ra đường hoặc phòng tránh bằng cách đeo khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn.