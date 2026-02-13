Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tết Nguyên đán: Clip làm bánh tét nhân… thịt kho trứng bất ngờ 'triệu view'

Cao An Biên
Cao An Biên
13/02/2026 11:25 GMT+7

Clip chia sẻ cách làm bánh tét nhân thịt kho trứng trước thềm Tết Nguyên đán bất ngờ nhận về hàng triệu lượt xem và bình luận rôm rả của dân mạng. Hương vị thế nào?

Hơn 1 tháng nữa người Việt sẽ bắt đầu đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, mạng xã hội cũng rôm rả những clip chia sẻ cách làm các món ăn ngày tết với nhiều biến tấu, sáng tạo, thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Trong số đó, clip làm món bánh tét nhân thịt kho hột vịt bất ngờ gây sốt với hơn 2,2 triệu lượt xem.

Sắp tới Tết Nguyên đán: Clip làm bánh tét nhân… thịt kho trứng bất ngờ 'triệu view' - Ảnh 1.

Món bánh tét nhân thịt kho trứng gây sốt mạng xã hội

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Clip được tài khoản JBlife - Cuộc sống ở Malaysia có gần 600.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội thường xuyên chia sẻ cách làm các món ăn đăng tải, với dòng trạng thái thú vị: "Bạn thuộc team bánh tét nhân gì? Tui trước nha, bánh tét nhân thịt kho trứng!".

Theo chủ tài khoản, chị bất ngờ nảy ra ý tưởng làm món ăn này từ suy nghĩ: "Thay vì ăn bánh tét cùng với món thịt kho hột vịt, tại sao không nhét nó vào nhân bánh tét luôn!". Vậy là cô gái lập tức làm thử.

Với các nguyên liệu làm bánh tét quen thuộc như nếp, đậu xanh, lá dứa, lá chuối... cô gái làm bánh tét như cách làm thông thường. Tuy nhiên khi đến phần nhân, chị dùng thêm món thịt kho trứng đem gói lại bằng lớp đậu xanh.

Thành phẩm thế nào?

Sau khi gói bánh và đem nấu chín, cô gái ăn thử cùng với món dưa mắm. "Không khác gì so với khi gói bánh với thịt heo hoặc trứng muối", cô gái nêu cảm nhận và đánh giá sự kết hợp này là phù hợp.

Bên dưới bài đăng, nhiều người rôm rả bình luận, bày tỏ sự thích thú, tò mò về món bánh tét nhân thịt kho trứng. Cũng có người cho biết sẽ làm thử món này xem hương vị có gì khác so với bánh tét thường ăn.

"Ở miền Tây món này là bình thường!", GiaBao Lam bình luận. "Chỉ có bà mới dám làm món này. Từ đây có thêm món bánh tét thịt kho hột vịt!", tài khoản Mỹ Duyên chia sẻ.

Nickname Bin Trần chia sẻ: "Tưởng món này lạ, không ngon mà thành quả nhìn ngon không tưởng!". "Má tui cũng từng làm món này. Bữa đó má tui làm bánh mà còn dư nếp, nên lấy thịt kho hột vịt có sẵn ở nhà làm cho tui cái bánh vét, nhân đậm đà ngon tuyệt vời!", tài khoản Chie Lê chia sẻ.

Sắp tới Tết Nguyên đán: Clip làm bánh tét nhân… thịt kho trứng bất ngờ 'triệu view' - Ảnh 2.

Bánh tét là món ăn quen thuộc của nhiều gia đình Việt Nam trong ngày tết, với nhân chuối, đậu xanh, trứng muối...

ẢNH: NVCC

Chị Nguyễn Lam (27 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở TP.HCM, sau khi xem clip được mạng xã hội chia sẻ cũng cho biết đã rất "nôn" về quê gói bánh tét cùng gia đình ở miền Tây. Dù chưa ăn thử, tuy nhiên chị nhận xét sự kết hợp giữa bánh tét và nhân thịt kho trứng rất thú vị.

“Tết này, mình sẽ về làm thử, hy vọng thành công. Tết nào gia đình mình cũng quây quần gói bánh tét cùng nhau, đủ loại nhân. Tuy gói không nhiều, đủ cho các thành viên trong gia đình cũng như chia cho hàng xóm nhưng đó mới là không khí tết”, cô gái chia sẻ.

Bạn nghĩ gì về món bánh tét nhân thịt kho trứng, sự kết hợp quen mà lạ này? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Khám phá thêm chủ đề

