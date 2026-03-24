Thả hàng loạt động vật hoang dã về rừng Phong Nha - Kẻ Bàng

Bá Cường
24/03/2026 10:53 GMT+7

11 cá thể động vật hoang dã với đa dạng các loài như trăn đất, rùa sa nhân... vừa được thả về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị.

Sáng nay 24.3, ông Trần Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị), cho biết vừa phối hợp với Trung tâm Bảo vệ rừng và di sản thế giới thả 11 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Trăn đất, rùa sa nhân... cùng loạt động vật hoang dã được tái thả về rừng - Ảnh 1.

Cá thể trăn đất được thả về môi trường tự nhiên

ẢNH: TTCH

11 cá thể gồm đa dạng các loài như 2 cá thể rùa sa nhân, 1 cá thể trăn đất, 5 cá thể cầy vòi hương, 1 cá thể rùa núi viền, 1 cá thể rùa núi vàng (đều thuộc nhóm 2B thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm) và 1 cá thể heo rừng (thuộc nhóm động vật thông thường).

Trăn đất, rùa sa nhân... cùng loạt động vật hoang dã được tái thả về rừng - Ảnh 2.

Cá thể rùa núi viền thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý, hiếm

ẢNH: TTCH

Hầu hết các cá thể được thả đều đã được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính. Quá trình thả cũng được đơn vị rà soát kỹ lưỡng, đánh giá về sức khỏe, khả năng thích nghi và điều kiện sinh cảnh phù hợp cho các loài... 

Quá trình vận chuyển và tái thả được các cán bộ, nhân viên thực hiện cẩn trọng nhằm giảm căng thẳng cho động vật và tăng khả năng sống sót.

Trăn đất, rùa sa nhân... cùng loạt động vật hoang dã được tái thả về rừng - Ảnh 3.
Trăn đất, rùa sa nhân... cùng loạt động vật hoang dã được tái thả về rừng - Ảnh 4.

Công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được thực hiện khoa học, hiệu quả

ẢNH: TTCH

"Đây là minh chứng cho hiệu quả của công tác cứu hộ động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Qua đó, tiếp tục kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã; không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã và chủ động giao nộp, phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác bảo tồn", ông Trần Ngọc Anh nói.

Thả động vật quý hiếm về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Gia Lai) vừa thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn và tăng cường đa dạng sinh học của vườn quốc gia.

