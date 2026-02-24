Thác Dray Nur hồi sinh ngoạn mục sau bão lũ

Cách thành phố Buôn Ma Thuột 25 km theo hướng quốc lộ 14, băng qua những con đường uốn lượn quanh co, chúng tôi đi dọc theo sườn núi đến chân thác Dray Nur (hay còn gọi là thác Vợ) hùng vĩ. Nó đã hồi sinh ngoạn mục sau cơn bão số 13.

Từ sáng sớm, khu vực chân thác đã đông kín khách du lịch cùng người dân địa phương đến du xuân, chụp ảnh, tạo nên một khung cảnh rất nhộn nhịp, rộn ràng.

"Romeo và Juliet" của núi rừng Tây nguyên

Đến với thác Dray Nur, bạn sẽ gặp ngọn thác hùng vĩ, bọt tung trắng xóa, hơi nước ngập tràn khiến quang cảnh xung quanh hết sức nên thơ. Thác có chiều dài trên 250m, chiều cao trên 30m, trải rộng khoảng 150m nối liền địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng (Đắk Nông cũ).

Dù mới sáng sớm, thác Dray Nur đã tấp nập du khách vui xuân ẢNH: HÀ THƯƠNG

Dọc theo những tảng đá lớn ven thác, chúng tôi bắt gặp một người phụ nữ dáng nhỏ nhắn đang say sưa kể về lịch sử của dòng thác. Đó là bà Vũ Thị Bình (44 tuổi), người đã gắn bó với vùng đất này từ thuở ấu thơ.

Bà chậm rãi nhớ lại: "Dòng thác này còn được gọi là 'thác Vợ', gắn với mối tình đẹp nhưng đầy ngang trái của đôi trai gái ở 2 buôn làng bên dòng Sêrêpôk".

Xa xưa, Sêrêpôk chỉ là một dòng chảy quanh co giữa đại ngàn xanh thẳm. Thuở ấy, chàng trai buôn Kuốp đem lòng yêu say đắm cô gái ở bên kia bờ sông. Thế nhưng, họ thuộc về 2 dòng tộc vốn mang mối hiềm khích truyền đời, nên mối tình ấy không được chấp thuận.

Thác Dray Nur đổ nước trắng xóa giữa đại ngàn Tây nguyên, tạo nên khung cảnh hùng vĩ và đầy mê hoặc trong những ngày đầu xuân ẢNH: HÀ THƯƠNG

Đau đớn trước tình yêu không lối thoát, trong một đêm trăng, đôi trai gái đã cùng gieo mình xuống dòng nước, nguyện được ở bên nhau mãi mãi. Đêm ấy, đất trời như nổi giận, dông bão kéo về, nước sông cuộn trào dữ dội, rừng núi vang lên những tiếng gào thét thê lương.

Sáng hôm sau, người ta bàng hoàng khi thấy dòng sông xưa đã tách làm 2 nhánh, chia cắt đường qua lại giữa 2 dòng họ và cả 2 buôn làng. Một nhánh là Krông Ana (sông Cái), tạo nên thác Dray Nur còn gọi là thác Vợ. Nhánh còn lại là Krông Nô (sông Đực), hình thành thác Dray Sáp hay còn gọi là thác Chồng.

Dòng nước từ thác Dray Nur cuồn cuộn tuôn trào, bọt tung mù trời, khẳng định sức sống mạnh mẽ sau mùa bão lũ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Bà Bình đưa tay chỉ về phía dòng thác đang trắng xóa giữa đại ngàn, giọng trầm xuống: "Dòng thác phía xa kia cứ ngày đêm đổ ào ạt, bọt tung trắng xóa. Mọi người hay bảo đó như những giọt nước mắt của kẻ ở, người đi, khóc cho một chuyện tình dẫu dang dở nhưng sống mãi với thời gian. Chính vì thế người ta hay ví mối tình ấy như 'Romeo và Juliet' của núi rừng Tây Nguyên".

Sự hồi sinh kỳ diệu của "thác Vợ" trước thềm xuân tới

Tháng 11.2025, cơn bão số 13 đi qua khiến nơi đây chìm trong biển nước. Xung quanh bị sạt lở nghiêm trọng, hạ tầng du lịch bị hư hại nặng nề. Đặc biệt, nhiều người không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh chiếc cầu treo dài hơn 70m, điểm "check-in" huyền thoại của khu du lịch bị dòng nước dữ giật sập và cuốn trôi.

Từ trên cao nhìn xuống, thác Dray Nur hiện lên như dải lụa trắng vắt ngang đại ngàn, dòng nước ầm ào đổ xuống giữa bạt ngàn xanh thẳm ẢNH: HÀ THƯƠNG

Thế nhưng, sau những nỗ lực tái thiết, thác Dray Nur đã "thay da đổi thịt". Dù chưa được phục hồi hoàn toàn, nơi đây vẫn ghi nhận lượng khách tăng trưởng ấn tượng trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ngoài người dân địa phương, nhiều đoàn khách quốc tế cũng đổ về để tận mắt chứng kiến sự hồi sinh của nơi này.

Giữa dòng người du xuân, chị Lê Thị Thương (48 tuổi, Đắk Lắk) cùng chồng và 2 người con tranh thủ những ngày đầu năm để thư giãn tại thác Dray Nur.

Chia sẻ về lý do chọn nơi đây làm điểm đến dịp tết, chị hào hứng: "Con gái tôi từng viết bài văn miêu tả sự hùng vĩ của thác Dray Nur, nhưng chưa một lần có cơ hội đến tận nơi để cảm nhận. Vì vậy, tôi muốn cả gia đình đến đây để con được nhìn thấy, được nghe và được chạm vào vẻ đẹp thật sự của núi rừng".

Du khách tấp nập đổ về Thác Dray Nur những ngày đầu xuân, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp giữa không gian núi rừng hùng vĩ ẢNH: HÀ THƯƠNG

Nhắc về cơn bão từng tàn phá thác Dray Nur, chị Thương không giấu được sự tiếc nuối: "Tôi xót xa cho công sức mọi người đã dày công xây dựng cây cầu treo, nghe nói sẽ không làm lại nữa. Nhưng may mắn là không có thiệt hại về người".

Không chỉ người lớn, trẻ em cũng đặc biệt thích thú với những trò chơi dưới nước. Em Trịnh Ngọc Minh Thùy (12 tuổi) hào hứng chia sẻ: "Em rất vui khi được bố chỉ thêm những trò chơi dưới nước, như trò thảy đá lúc cả nhà cùng ngâm mình".

Cách đó không xa, anh Robert (40 tuổi, du khách đến từ Anh) say sưa ghi lại từng khoảnh khắc tại thác Dray Nur. Anh bày tỏ: "Tôi đã chụp rất nhiều ảnh ở đây và thực sự bất ngờ trước không khí trong lành cùng vẻ đẹp hùng vĩ, hoang sơ của thác nước. Chúng tôi có thể ngồi trò chuyện ở đây cả ngày".

Nhiều gia đình tranh thủ những ngày đầu năm đến thác Dray Nur tham quan, vui chơi và tận hưởng không khí trong lành giữa đại ngàn ẢNH: HÀ THƯƠNG

Vượt qua những tháng ngày ngổn ngang sau bão lũ, thác Dray Nur giờ đây lại ầm ào đổ nước giữa đại ngàn, như chưa từng có những ngày chìm trong biển lũ. Dòng thác trắng xóa, tiếng nước vang vọng núi rừng, hòa cùng bước chân và tiếng cười rộn rã của du khách đầu xuân, tạo nên một nhịp sống mới sôi động và đầy hy vọng.

Cây cầu treo năm nào đã không còn, dấu tích sạt lở vẫn đâu đó in hằn trên triền đá. Nhưng trên tất cả, sự sống đã trở lại. Dòng thác Dray Nur như chuyện tình năm xưa bên dòng Sêrêpôk, vẫn tiếp tục chảy, dữ dội, thủy chung và đầy kiêu hãnh.