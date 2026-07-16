Thác Trắng Minh Long hút khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ

Giữa núi rừng xanh thẳm phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, thác Trắng Minh Long (xã Minh Long) hiện lên như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang sườn núi. Với dòng nước đổ từ độ cao hàng chục mét quanh năm, nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong những ngày hè không khí mát lành và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.
Nằm cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 30 km về phía tây nam, thác Trắng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.
Theo ông Lê Thiện Bảo, chủ Khu du lịch Thác Trắng Minh Long, thác có độ cao khoảng 50 m, nguồn nước từ trên đỉnh chảy xuống quanh năm nên mùa nào cũng mang vẻ đẹp riêng. "Khu vực dưới chân thác có 16 chòi lưu trú phục vụ du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh và trải nghiệm không gian thiên nhiên", ông Bảo cho biết.
Không chỉ gây ấn tượng bởi dòng thác trắng xóa, khu vực đỉnh thác còn là một thảo nguyên bằng phẳng, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và những đồi chè xanh mướt của Minh Long. Trong khi đó, dưới chân thác là hồ nước trong xanh, mát lạnh, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa núi, rừng và suối.
Điều đặc biệt là thác Trắng thay đổi diện mạo theo từng mùa trong năm. Từ tháng 3 đến tháng 8, khi bước vào mùa khô, dòng nước hiền hòa, trong vắt như pha lê. Ánh nắng xuyên qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh giữa màu xanh của núi rừng. Đây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để tắm thác, cắm trại, dã ngoại hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành.
Trái ngược với vẻ dịu dàng của mùa khô, từ tháng 9 đến đầu năm sau, mùa mưa mang đến cho thác Trắng một diện mạo hoàn toàn khác. Lưu lượng nước tăng mạnh khiến dòng thác trở nên cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa.
Lần đầu đến tham quan thác Trắng, anh Phạm Hoài Nam (21 tuổi, TP.HCM) không giấu được sự thích thú trước vẻ đẹp của thắng cảnh. "Dòng nước rất mát, trong lành. Được ngâm mình dưới dòng thác giữa không gian núi rừng khiến tôi cảm thấy rất sảng khoái", anh Nam chia sẻ.
Không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên, thác Trắng còn giữ được nét hoang sơ vốn có. Những tán rừng xanh bao quanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy và bầu không khí mát mẻ tạo nên một không gian tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.
Trong những năm gần đây, Khu du lịch Thác Trắng Minh Long từng bước đầu tư thêm các hạng mục phục vụ du khách nhưng vẫn ưu tiên gìn giữ cảnh quan tự nhiên. Hệ thống chòi nghỉ được bố trí hài hòa dưới tán cây, tạo điều kiện để du khách nghỉ ngơi, thưởng ngoạn mà không làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản của khu vực.
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