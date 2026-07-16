Thác Trắng Minh Long hút khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ

Giữa núi rừng xanh thẳm phía tây nam tỉnh Quảng Ngãi, thác Trắng Minh Long (xã Minh Long) hiện lên như một dải lụa trắng mềm mại vắt ngang sườn núi. Với dòng nước đổ từ độ cao hàng chục mét quanh năm, nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách trong những ngày hè không khí mát lành và cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ.

Thác Trắng ở xã Minh Long (Quảng Ngãi) ẢNH: HẢI PHONG

Nằm cách trung tâm Quảng Ngãi khoảng 30 km về phía tây nam, thác Trắng được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh sắc vừa hùng vĩ vừa thơ mộng.

Thác Trắng có dòng nước trong veo, mát lạnh ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Lê Thiện Bảo, chủ Khu du lịch Thác Trắng Minh Long, thác có độ cao khoảng 50 m, nguồn nước từ trên đỉnh chảy xuống quanh năm nên mùa nào cũng mang vẻ đẹp riêng. "Khu vực dưới chân thác có 16 chòi lưu trú phục vụ du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh và trải nghiệm không gian thiên nhiên", ông Bảo cho biết.

Thác có độ cao khoảng 50 m so với hồ nước ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ gây ấn tượng bởi dòng thác trắng xóa, khu vực đỉnh thác còn là một thảo nguyên bằng phẳng, được bao bọc bởi rừng nguyên sinh và những đồi chè xanh mướt của Minh Long. Trong khi đó, dưới chân thác là hồ nước trong xanh, mát lạnh, tạo nên bức tranh thiên nhiên hài hòa giữa núi, rừng và suối.

Du khách thỏa mình dưới dòng thác trắng xóa ẢNH: HẢI PHONG

Điều đặc biệt là thác Trắng thay đổi diện mạo theo từng mùa trong năm. Từ tháng 3 đến tháng 8, khi bước vào mùa khô, dòng nước hiền hòa, trong vắt như pha lê. Ánh nắng xuyên qua làn nước tạo nên những tia sáng lấp lánh giữa màu xanh của núi rừng. Đây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để tắm thác, cắm trại, dã ngoại hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành.

Trái ngược với vẻ dịu dàng của mùa khô, từ tháng 9 đến đầu năm sau, mùa mưa mang đến cho thác Trắng một diện mạo hoàn toàn khác. Lưu lượng nước tăng mạnh khiến dòng thác trở nên cuồn cuộn, tung bọt trắng xóa.

Anh Phạm Hoài Nam (mặc áo phao) đang tắm cùng gia đình dưới hồ thác Trắng ẢNH: HẢI PHONG

Lần đầu đến tham quan thác Trắng, anh Phạm Hoài Nam (21 tuổi, TP.HCM) không giấu được sự thích thú trước vẻ đẹp của thắng cảnh. "Dòng nước rất mát, trong lành. Được ngâm mình dưới dòng thác giữa không gian núi rừng khiến tôi cảm thấy rất sảng khoái", anh Nam chia sẻ.

Một số em nhỏ được cha mẹ đưa lên Thác Trắng để tham quan, trải nghiệm ẢNH: HẢI PHONG

Đầu nguồn thác Trắng là thảo nguyên thơ mộng ẢNH: HẢI PHONG

Không chỉ thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên, thác Trắng còn giữ được nét hoang sơ vốn có. Những tán rừng xanh bao quanh, tiếng chim hót, tiếng nước chảy và bầu không khí mát mẻ tạo nên một không gian tách biệt khỏi sự ồn ào của phố thị.

Dưới chân thác Trắng có những nhà chòi lưu trú ẢNH: HẢI PHONG

Du khách chụp ảnh bên thác Trắng ẢNH: HẢI PHONG

Trong những năm gần đây, Khu du lịch Thác Trắng Minh Long từng bước đầu tư thêm các hạng mục phục vụ du khách nhưng vẫn ưu tiên gìn giữ cảnh quan tự nhiên. Hệ thống chòi nghỉ được bố trí hài hòa dưới tán cây, tạo điều kiện để du khách nghỉ ngơi, thưởng ngoạn mà không làm mất đi vẻ đẹp nguyên bản của khu vực.