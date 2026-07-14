Tối nay 14.7, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn xảy ra một vụ đuối nước khiến nam sinh lớp 7 mất tích khi đang tắm biển. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nam sinh lớp 7 mất tích khi tắm biển ở Quảng Ngãi ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào khoảng 17 giờ 15 chiều nay 14.7, tại khu vực biển thuộc thôn Phổ Trung, xã An Phú xảy ra vụ một trẻ em đuối nước và mất tích. Nạn nhân được xác định là Đ.T.Đ (13 tuổi, ở thôn Phổ Trung, xã An Phú), hiện đang học lớp 7.

Theo thông tin ban đầu, chiều nay, em Đ. cùng nhóm 4 người bạn ra biển tắm. Trong lúc vui chơi, em Đ. không may bị sóng lớn cuốn ra khu vực nước sâu, có dòng chảy xiết.

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đã cố gắng bơi ra ứng cứu nhưng do sóng lớn, nước xoáy mạnh nên không thể tiếp cận. Ngay sau đó, em Đ. bị sóng biển cuốn mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời điểm tìm kiếm tung tích nạn nhân diễn ra vào chiều tối, tầm nhìn hạn chế, trong khi khu vực biển này đang có sóng lớn.