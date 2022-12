Thái Bình: Nam sinh 14 tuổi tự chế pháo nổ mang bán kiếm tiền

Ngày 22.12, Công an H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình phát hiện đối tượng là học sinh có hành vi chế tạo pháo trái phép.

Theo đó, qua công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường liên xã thuộc địa phận xã Nam Phú, H.Tiền Hải (Thái Bình), tổ công tác của Công an H.Tiền Hải phối hợp với Công an xã Nam Trung, Công an xã Nam Phú phát hiện Đ.Q.H (14 tuổi, trú tại xã Nam Phú, H.Tiền Hải) đang có hành vi vận chuyển trái phép 75 quả pháo nổ với nhiều kích thước khác nhau. Tổng trọng lượng số pháo trên là 5,2 kg.

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận, từ khoảng đầu tháng 11.2022, H. có ý định chế tạo pháo nổ để bán vào dịp Tết Nguyên đán 2023.

H. đã tra cứu cách làm pháo trên Youtube tự chế tạo pháo nổ. Sau khi chế tạo được 75 quả pháo, trên đường H. mang đi bán thì bị bắt giữ.





Khám xét chỗ ở của H, lực lượng công an thu giữ 1 dây pháo và một số pháo thành phẩm khác cùng với các nguyên liệu sản xuất pháo các loại.

Hiện Công an H.Tiền Hải đã thu giữ toàn bộ số pháo nổ trên cùng các nguyên liệu. Vụ việc đang được lực lượng chức điều tra, làm rõ.