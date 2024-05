Thái Bình: Phạt 14 người trong nhóm tập yoga giữa đường để chụp hình

Tối 19.5, thông tin từ UBND TT.Kiến Xương (H.Kiến Xương, Thái Bình) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 14 người trong nhóm tập yoga giữa đường để chụp hình.



Nhóm người tập yoga giữa đường bị xử phạt vi phạm hành chính N.T

Tiếp tục xuất hiện nhóm tập yoga giữa đường ở Thái Bình

Qua điều tra của Công an H.Kiến Xương, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 17.5, có 17 người là công dân trên địa bàn cùng nhau tạo các thế yoga như nằm, ngồi trên đường giao thông để chụp ảnh kỷ niệm mùa hoa bằng lăng tại khu vực ngã 3 đường Trần Hưng Đạo giao cắt với đường Nguyễn Công Thu, thuộc tổ dân phố Tân Hưng, TT.Kiến Xương (H.Kiến Xương).

Đến chiều ngày 18.5, Công an TT.Kiến Xương đã mời nhóm người trên lên trụ sở Công an thị trấn để làm việc và lập biên bản vụ việc.

Trong lúc nhóm đang tập luyện, rất nhiều phương tiện di chuyển qua lại. Các phương tiện đều phải bấm còi liên tục và giảm tốc độ ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại cơ quan công an, nhóm người trên đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Căn cứ biên bản vụ việc và đề xuất của Công an TX.Kiến Xương, Chủ tịch UBND TT.Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi "tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông", quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 11, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; 3 trường hợp vi phạm khác do chưa đủ tuổi vị thành niên đã được chính quyền địa phương tuyên truyền, nhắc nhở.

Hình ảnh được cho là của nhóm Ngân Châu yoga FACEBOOK

Như Thanh Niên đã đưa tin, vào ngày 17.5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một hình ảnh gây bức xúc dư luận. Theo đó, một nhóm phụ nữ mặc áo bó sát, quần legging, trải thảm giữa QL 37 (TT.Kiến Xương, H.Kiến Xương) để tập yoga. Xung quanh các phương tiện vẫn tham gia giao thông qua lại.

Hình ảnh sau khi được đăng tải đã khiến dư luận bức xúc trước sự chủ quan, thiếu ý thức của nhóm phụ nữ này. Các bình luận đều khẳng định cần phải xử lý nghiêm để rút kinh nghiệm cho những người khác.

Đáng chú ý, thời điểm nhóm người trên đang tập yoga, xung quanh các phương tiện tham gia giao thông khá đông; những người đạp xe đạp, xe máy, xe taxi thậm chí xe tải khi di chuyển qua đây đều phải bấm còi liên tục và di chuyển chậm. Có tài xế bất ngờ trước sự xuất hiện của nhóm phụ nữ, đã mất tập trung thì được một thành viên trong nhóm hô to nhắc nhở tài xế phải tập trung vào lái xe.