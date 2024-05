Xem nhanh 12h: Bắt Hải Idol vì hành vi gây rối | Lại một nhóm tập yoga giữa đường

Xem nhanh 12h ngày 19.5 có những nội dung chính sau:

Chưa miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an của ông Tô Lâm

Sáng 19.5, Tổng thư ký Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp 7 Quốc hội khóa XV, khai mạc từ ngày mai 20.5.

Trả lời câu hỏi của Thanh Niên về chương trình bầu Chủ tịch nước với ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an và bầu Chủ tịch Quốc hội với ông Trần Thanh Mẫn, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội, tại kỳ họp 7, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, ngày hôm qua, Hội nghị T.Ư 9 đã thành công với kết quả tốt đẹp.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin tại họp báo sáng 19.5 GIA HÂN

Theo đó, tại kỳ họp 7, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Cụ thể, theo thiết kế chương trình, vào cuối giờ sáng ngày khai mạc 20.5, Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự tại kỳ họp và tới sáng 22.5 sẽ hoàn thành. Cũng theo ông Bùi Văn Cường, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước, sau đó bầu Chủ tịch nước theo quy định.

Tổng thư ký Quốc hội nhấn mạnh, tại điều 4 Hiến pháp đã hiến định Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Một trong những phương thức lãnh đạo của Đảng, theo ông Cường, là cử và giới thiệu cán bộ để bầu cử, ứng cử hoặc quyết định bổ nhiệm vào các vị trí của các cơ quan Nhà nước, đoàn thể chính trị, xã hội.

Về câu hỏi, trong quy trình bầu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm Chủ tịch nước, có bao gồm quy trình miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Công an của ông Tô Lâm hay không và tại kỳ họp lần này, Quốc hội có thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an thay ông Tô Lâm hay không, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin, trong Hội nghị T.Ư 9 khóa XIII, T.Ư Đảng cũng chưa giới thiệu nhân sự để bổ nhiệm Bộ trưởng Công an.

"Vì thế, tại kỳ họp này chưa phê chuẩn, miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Công an", ông Bùi Văn Cường nói.

Tiểu sử và quá trình công tác của đại tướng Tô Lâm

Ông Cường nói thêm, vừa qua, Bộ trưởng TN-MT Trần Hồng Hà khi được giới thiệu để phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng Chính phủ cũng không miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ TN-MT và vẫn tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng TN-MT một thời gian.

"Hiện cơ quan có thẩm quyền là Bộ Chính trị chưa có giới thiệu nhân sự mới cho chức danh Bộ trưởng Công an. Do đó, trong chương trình nghị sự của kỳ họp 7 chưa có nội dung phê chuẩn, miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Công an", ông Cường khẳng định.

Tiếp tục xuất hiện nhóm tập yoga giữa đường ở Thái Bình

Những hình ảnh hoặc video ghi lại cảnh nhiều nhóm phụ nữ mặc quần áo bó sát, trải thảm thực hiện những động tác yoga ngay trên quốc lộ lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua. Nhiều người còn thắc mắc liệu đây có phải là xu hướng tập yoga kiểu mới, đa số dân mạng bày tỏ bức xúc trước sự chủ quan, thiếu ý thức của nhóm phụ nữ này khi xung quanh là nhiều phương tiện qua lại.

Trong một đoạn video Báo Thanh Niên nhận được từ phản ánh của người dân liên quan hiện tượng này, một người phụ nữ lên tiếng giới thiệu về đội yoga ở huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên khi phóng viên liên lạc với tài khoản Facebook đăng tải đoạn video thì người này khẳng định nhóm phụ nữ trong đoạn video không phải nhóm học viên của mình rồi chặn tin nhắn của phóng viên.

Đoàn xe dâu dừng giữa đường để chụp ảnh: Bắt Hải Idol và 3 bị can

Sáng 19.5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Gia Lộc (Hải Dương) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Đức Hải (tức Hải Idol, 28 tuổi, trú tại H.Gia Lộc), Nguyễn Văn Năm (25 tuổi, trú tại H.Gia Lộc), Phạm Ngọc Phòng (25 tuổi, trú tại P.Thanh Bình, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) và Vương Đình Trường (20 tuổi, trú tại H.Tân Kỳ, Nghệ An) để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan công an, chiều 21.4, tại đường trục Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Thắng (H.Gia Lộc), Phạm Đức Hải đã xúi giục một số người khác đỗ ô tô giữa đường và di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh gây bức xúc cho những người tham gia giao thông và quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

