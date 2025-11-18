Thái Lan đặt tàu sân bay duy nhất trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Tàu HTMS Chakri Naruebet (CVH-911) hiện được đặt ở chế độ sẵn sàng cao độ với kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Quyết định của giới chức quân sự Thái Lan nhằm đảm bảo an toàn tối đa và bảo vệ thông tin quân sự nhạy cảm, giảm thiểu rủi ro giám sát hoặc thu thập tình báo, theo báo The Nation.

Tàu HTMS Chakri Naruebet ẢNH: PR Thai Government/X

HTMS Chakri Naruebet là tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đóng vai trò chủ lực trong lực lượng tác chiến hải quân.

Được đóng tại Tây Ban Nha dựa trên thiết kế của tàu sân bay hạng nhẹ Principe de Asturias, tàu Chakri Naruebet được trang bị hệ thống đẩy, điều khiển hàng không và vũ khí cải tiến. Được biên chế vào tháng 3.1997, HTMS Chakri Naruebet đã tham gia các nhiệm vụ tác chiến và cứu trợ nhân đạo tại vịnh Thái Lan và biển Andaman. HTMS Chakri Naruebet được công nhận là tàu sân bay nhỏ nhất thế giới.

Tuần trước, Thái Lan đã ký hợp đồng mang tính bước ngoặt với Tập đoàn công nghệ Thales (Pháp) để hiện đại hóa hệ thống quản lý nền tảng tích hợp (IPMS) của tàu HTMS Chakri Naruebet, đánh dấu đợt nâng cấp quan trọng nhất đối với tàu chiến chủ lực của hải quân Hoàng gia Thái Lan sau gần 3 thập niên.

Việc nâng cấp tàu sân bay duy nhất của Thái Lan nhằm giải quyết tình trạng lỗi thời lâu dài của mạng lưới quản lý nền tảng cũ kỹ trên tàu, cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều hoạt động hàng hải, theo Defence Security Asia.

Ông Trump điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan sau vụ nổ súng qua biên giới

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên chính phủ Siripong Angkasakulkiat ngày 18.11 cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị Bộ Quốc phòng đẩy nhanh hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng mọi hoạt động rà phá bom mìn phải được báo cáo và sự tham dự trực tiếp của các Quan sát viên ASEAN (AOT). Động thái này nhằm đảm bảo ghi chép sự kiện một cách khách quan và ngăn chặn thông tin sai lệch.