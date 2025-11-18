Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan đặt tàu sân bay duy nhất trong tư thế sẵn sàng chiến đấu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
18/11/2025 17:31 GMT+7

Hạm đội Hoàng gia Thái Lan ngày 17.11 thông báo tạm dừng các chuyến thăm của du khách tham quan đến tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet trong bối cảnh tình hình an ninh dọc biên giới bất ổn.

Tàu HTMS Chakri Naruebet (CVH-911) hiện được đặt ở chế độ sẵn sàng cao độ với kiểm soát an ninh nghiêm ngặt. Quyết định của giới chức quân sự Thái Lan nhằm đảm bảo an toàn tối đa và bảo vệ thông tin quân sự nhạy cảm, giảm thiểu rủi ro giám sát hoặc thu thập tình báo, theo báo The Nation.

Tàu sân bay duy nhất Thái Lan trong tư thế sẵn sàng tác chiến - Ảnh 1.

Tàu HTMS Chakri Naruebet

ẢNH: PR Thai Government/X

HTMS Chakri Naruebet là tàu sân bay đầu tiên và duy nhất của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, đóng vai trò chủ lực trong lực lượng tác chiến hải quân.

Được đóng tại Tây Ban Nha dựa trên thiết kế của tàu sân bay hạng nhẹ Principe de Asturias, tàu Chakri Naruebet được trang bị hệ thống đẩy, điều khiển hàng không và vũ khí cải tiến. Được biên chế vào tháng 3.1997, HTMS Chakri Naruebet đã tham gia các nhiệm vụ tác chiến và cứu trợ nhân đạo tại vịnh Thái Lan và biển Andaman. HTMS Chakri Naruebet được công nhận là tàu sân bay nhỏ nhất thế giới.

Tuần trước, Thái Lan đã ký hợp đồng mang tính bước ngoặt với Tập đoàn công nghệ Thales (Pháp) để hiện đại hóa hệ thống quản lý nền tảng tích hợp (IPMS) của tàu HTMS Chakri Naruebet, đánh dấu đợt nâng cấp quan trọng nhất đối với tàu chiến chủ lực của hải quân Hoàng gia Thái Lan sau gần 3 thập niên.

Việc nâng cấp tàu sân bay duy nhất của Thái Lan nhằm giải quyết tình trạng lỗi thời lâu dài của mạng lưới quản lý nền tảng cũ kỹ trên tàu, cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trên nhiều hoạt động hàng hải, theo Defence Security Asia.

Ông Trump điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan sau vụ nổ súng qua biên giới

Trong diễn biến liên quan, phát ngôn viên chính phủ Siripong Angkasakulkiat ngày 18.11 cho biết Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ thị Bộ Quốc phòng đẩy nhanh hoạt động rà phá bom mìn nhân đạo dọc biên giới Thái Lan - Campuchia.

Thủ tướng nhấn mạnh rằng mọi hoạt động rà phá bom mìn phải được báo cáo và sự tham dự trực tiếp của các Quan sát viên ASEAN (AOT). Động thái này nhằm đảm bảo ghi chép sự kiện một cách khách quan và ngăn chặn thông tin sai lệch.

Tin liên quan

Mỹ dừng đàm phán thương mại sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận với Campuchia

Mỹ dừng đàm phán thương mại sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận với Campuchia

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 15.11 thông báo Mỹ đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương sau khi Thái Lan tuyên bố dừng mọi hoạt động liên quan thỏa thuận hòa bình với Campuchia.

Nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng Thái Lan - Campuchia

Campuchia sơ tán hàng trăm dân sau vụ đấu súng biên giới với Thái Lan

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan campuchia Tàu sân bay HTMS Chakri Naruebet biên giới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận