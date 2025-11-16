Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Mỹ dừng đàm phán thương mại sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận với Campuchia

Văn Khoa
Văn Khoa
16/11/2025 08:09 GMT+7

Bộ Ngoại giao Thái Lan ngày 15.11 thông báo Mỹ đã đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương sau khi Thái Lan tuyên bố dừng mọi hoạt động liên quan thỏa thuận hòa bình với Campuchia.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura cho hay Thái Lan ngày 14.11 nhận được thông báo từ Phó đại diện Thương mại Mỹ rằng phía Mỹ đang tìm cách tạm dừng các cuộc đàm phán về một thỏa thuận khung thương mại song phương, theo tờ Bangkok Post.

- Ảnh 1.

Một tàu container và cần cẩu tại cảng Bangkok dọc sông Chao Praya (Thái Lan) vào ngày 8.4

Ảnh: AFP

Ông Nikorndej cho biết thêm phía Thái Lan đã được thông báo rằng các cuộc đàm phán có thể được khôi phục một khi nước này cam kết tuân thủ thỏa thuận hòa bình đã được ký kết với Campuchia vào vào ngày 26.10 tại Kuala Lumpur (Malaysia) với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 15.11, ông Nikorndej cho hay Thái Lan thất vọng trước quyết định của Mỹ. "Thái Lan luôn khẳng định rằng các vấn đề an ninh và an toàn, đặc biệt là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, phải được xem xét một cách tách biệt với các vấn đề thương mại, vốn là vấn đề song phương cùng có lợi giữa Thái Lan và Mỹ", ông Nikorndej nhấn mạnh.

Ông Trump điện đàm lãnh đạo Campuchia, Thái Lan sau vụ nổ súng qua biên giới

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirkul trước đó đã tuyên bố rằng Thái Lan sẽ đình chỉ việc tham gia thỏa thuận hòa bình với Campuchia sau vụ nổ mìn khiến 4 binh sĩ Thái Lan bị thương tại tỉnh Sa Kaeo (Thái Lan) hôm 10.11.

Ông Anutin cho hay ông nhận thức được rằng Tổng thống Trump có thể tìm cách áp đặt các biện pháp thuế quan mạnh mẽ hơn sau khi Thái Lan đình chỉ thỏa thuận hòa bình với Campuchia. Trong trường hợp như thế, ông nói rằng Thái Lan sẽ tìm kiếm các đối tác thương mại thay thế.

Trong khi đó, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 15.11 thông báo trên Facebook rằng Phnom Penh sẽ tiếp tục thực hiện thỏa thuận hòa bình với Bangkok và hy vọng hai bên sẽ tiếp tục hợp tác theo các nguyên tắc và cơ chế đã thỏa thuận, theo Bangkok Post.

