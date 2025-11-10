Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan quyết định dẫn độ trùm cờ bạc phi pháp về Trung Quốc

Khánh An
Khánh An
10/11/2025 20:28 GMT+7

Ông trùm cờ bạc phi pháp Xà Trí Giang (She Zhijiang) sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc để xét xử về cáo buộc điều hành đế chế cờ bạc phi pháp liên quan số vốn lưu chuyển tương đương hàng triệu tỉ đồng.

Thái Lan quyết định dẫn độ trùm cờ bạc phi pháp về Trung Quốc - Ảnh 1.

Ông trùm Xà Trí Giang, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Campuchia, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 8.2022

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Hãng Reuters ngày 10.11 đưa tin tòa phúc thẩm tại Thái Lan quyết định giữ nguyên quyết định dẫn độ một ông trùm cờ bạc phi pháp về Trung Quốc, sau hơn 3 năm tranh tụng về pháp lý.

Đối tượng Xà Trí Giang (She Zhijiang), công dân Trung Quốc đồng thời có hộ chiếu Campuchia, bị cảnh sát Thái Lan bắt vào tháng 8.2022 theo lệnh truy nã quốc tế và thông báo đỏ của Interpol do Bắc Kinh yêu cầu, với cáo buộc điều hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp.

Tòa hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ ông trùm 43 tuổi này sang Trung Quốc vào tháng 5.2024, nhưng nhóm luật sư của ông kháng cáo, cho rằng lệnh này vi phạm pháp luật. Tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng lệnh dẫn độ là hợp pháp.

Theo thông cáo của cơ quan công tố Thái Lan đưa ra ngày 10.11, ông Xà sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc "để ra tòa xét xử về việc điều hành các sòng bạc trái phép". Các cáo buộc đối với ông trùm này còn bao gồm việc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng vốn lưu chuyển hơn 12,63 ngàn tỉ baht (tương đương 9,65 triệu tỉ đồng).

Ông Xà còn bị cáo buộc xây dựng và điều hành hai sòng bạc ở khu vực Shwe Kokko (Myanmar) để "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia các hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Ông Xà tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng vụ án ở Trung Quốc mang động cơ chính trị và dựa trên các cáo buộc từ năm 2011, theo lời luật sư Sanya Eadjongdee của ông.

Các cơ quan chính phủ Thái Lan có 90 ngày để phối hợp việc dẫn độ ông Xà sang Trung Quốc, theo luật sư Sanya. Vào thời điểm bị bắt, ông trùm này đứng đầu một "đế chế cờ bạc" bao gồm khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỉ USD mang tên Shwe Kokko, nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 9 áp đặt cấm vận đối với 9 công ty và cá nhân có liên quan Shwe Kokko vì mối liên hệ với các mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.

Tin liên quan

Quan chức Philippines muốn vạch trần những ông chủ thực sự đứng sau cờ bạc trực tuyến

Quan chức Philippines muốn vạch trần những ông chủ thực sự đứng sau cờ bạc trực tuyến

Chủ tịch Thượng viện Philippines Francis 'Chiz' Escudero ngày 7.9 nhấn mạnh các cuộc điều tra phải vạch trần được những ông chủ đứng sau các hoạt động cờ bạc trực tuyến, theo Philippine Daily Inquirer.

Campuchia mạnh tay với cờ bạc trái phép

Trùm cờ bạc Trung Quốc sa lưới tại Thái Lan sau 10 năm lẩn trốn

Khám phá thêm chủ đề

cờ bạc ông trùm she zhijiang Xà Trí Giang hộ chiếu Campuchia công dân trung quốc Dẫn độ Tòa án Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận