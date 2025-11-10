Thái Lan quyết định dẫn độ trùm cờ bạc phi pháp về Trung Quốc

Ông trùm Xà Trí Giang, công dân Trung Quốc mang hộ chiếu Campuchia, đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vào tháng 8.2022 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Hãng Reuters ngày 10.11 đưa tin tòa phúc thẩm tại Thái Lan quyết định giữ nguyên quyết định dẫn độ một ông trùm cờ bạc phi pháp về Trung Quốc, sau hơn 3 năm tranh tụng về pháp lý.

Đối tượng Xà Trí Giang (She Zhijiang), công dân Trung Quốc đồng thời có hộ chiếu Campuchia, bị cảnh sát Thái Lan bắt vào tháng 8.2022 theo lệnh truy nã quốc tế và thông báo đỏ của Interpol do Bắc Kinh yêu cầu, với cáo buộc điều hành các hoạt động cờ bạc trực tuyến phi pháp.

Tòa hình sự Thái Lan đã ra lệnh dẫn độ ông trùm 43 tuổi này sang Trung Quốc vào tháng 5.2024, nhưng nhóm luật sư của ông kháng cáo, cho rằng lệnh này vi phạm pháp luật. Tháng trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan phán quyết rằng lệnh dẫn độ là hợp pháp.

Theo thông cáo của cơ quan công tố Thái Lan đưa ra ngày 10.11, ông Xà sẽ bị dẫn độ sang Trung Quốc "để ra tòa xét xử về việc điều hành các sòng bạc trái phép". Các cáo buộc đối với ông trùm này còn bao gồm việc thành lập và điều hành 239 trang web cờ bạc với tổng vốn lưu chuyển hơn 12,63 ngàn tỉ baht (tương đương 9,65 triệu tỉ đồng).

Ông Xà còn bị cáo buộc xây dựng và điều hành hai sòng bạc ở khu vực Shwe Kokko (Myanmar) để "dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia các hoạt động cờ bạc" thông qua nhiều nền tảng trực tuyến khác nhau.

Ông Xà tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng vụ án ở Trung Quốc mang động cơ chính trị và dựa trên các cáo buộc từ năm 2011, theo lời luật sư Sanya Eadjongdee của ông.

Các cơ quan chính phủ Thái Lan có 90 ngày để phối hợp việc dẫn độ ông Xà sang Trung Quốc, theo luật sư Sanya. Vào thời điểm bị bắt, ông trùm này đứng đầu một "đế chế cờ bạc" bao gồm khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỉ USD mang tên Shwe Kokko, nằm ở biên giới Thái Lan - Myanmar.

Bộ Tài chính Mỹ hồi tháng 9 áp đặt cấm vận đối với 9 công ty và cá nhân có liên quan Shwe Kokko vì mối liên hệ với các mạng lưới lừa đảo và buôn người trong khu vực.