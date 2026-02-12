Thái Lan: Thiếu niên cướp súng cảnh sát, tấn công trường học, bắn chết hiệu trưởng

Cảnh sát Thái Lan khống chế kẻ nổ súng ở trường Patongprathankiriwat thuộc Hat Yai (tỉnh Songkhla) hôm 11.2 ảnh: cảnh sát hoàng gia thái lan

Giới hữu trách cho biết kẻ nổ súng là nam thanh thiếu niên 17 tuổi. Nghi phạm đã cướp súng của cảnh sát trước khi xông vào trường Patongprathankiriwat ở tỉnh Songkhla thuộc miền nam Thái Lan vào thời điểm tan trường hôm 11.2.

Người này đã dùng súng khống chế con tin và nổ súng vào hiệu trưởng cùng một học sinh.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Songkhla, cảnh sát đã đấu súng và bắn bị thương nghi phạm trước khi khống chế và bắt giữ đối tượng. Cuộc đối đầu kéo dài 2 giờ khiến nhiều học sinh và giáo viên bị mắc kẹt bên trong trường.

Bộ Y tế Thái Lan xác nhận hiệu trưởng trường đã qua đời tại bệnh viện vào rạng sáng nay (12.2) do vết thương quá nặng. Một học sinh cũng bị trúng đạn, trong khi một học sinh khác bị thương khi nhảy từ trên cao xuống trong nỗ lực chạy thoát.

Thông tin về tang lễ của hiệu trưởng được đăng tải trên Facebook của trường Patongprathankiriwat ảnh: Facebook trường Patongprathankiriwat

Giới chức địa phương xác định nghi phạm có tiền sử lạm dụng ma túy và vấn đề về sức khỏe tâm thần. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây rối trật tự khiến cảnh sát được gọi tới xử lý tình hình. Tuy nhiên, nghi phạm đã tấn công một sĩ quan, cướp súng rồi xông vào khuôn viên trường học.

Phía cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra động cơ vụ tấn công. Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm dường như có mâu thuẫn với một giáo viên của trường.

Tai khoản Facebook của trường Patongprathankiriwat đã thông báo về cái chết của hiệu trưởng và thông tin tang lễ.