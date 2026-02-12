Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thái Lan: Thiếu niên cướp súng cảnh sát, tấn công trường học, bắn chết hiệu trưởng

Thụy Miên
Thụy Miên
12/02/2026 12:28 GMT+7

AP hôm 12.2 dẫn thông tin từ cảnh sát và giới chức địa phương cho biết xác nhận đã xảy ra một vụ dùng súng tấn công, khống chế con tin bên trong một trường trung học ở miền nam Thái Lan, khiến hiệu trưởng thiệt mạng.

Thái Lan: Thiếu niên cướp súng cảnh sát, tấn công trường học, bắn chết hiệu trưởng - Ảnh 1.

Cảnh sát Thái Lan khống chế kẻ nổ súng ở trường Patongprathankiriwat thuộc Hat Yai (tỉnh Songkhla) hôm 11.2

ảnh: cảnh sát hoàng gia thái lan

Giới hữu trách cho biết kẻ nổ súng là nam thanh thiếu niên 17 tuổi. Nghi phạm đã cướp súng của cảnh sát trước khi xông vào trường Patongprathankiriwat ở tỉnh Songkhla thuộc miền nam Thái Lan vào thời điểm tan trường hôm 11.2.

Người này đã dùng súng khống chế con tin và nổ súng vào hiệu trưởng cùng một học sinh.

Theo thông báo của chính quyền tỉnh Songkhla, cảnh sát đã đấu súng và bắn bị thương nghi phạm trước khi khống chế và bắt giữ đối tượng. Cuộc đối đầu kéo dài 2 giờ khiến nhiều học sinh và giáo viên bị mắc kẹt bên trong trường.

Bộ Y tế Thái Lan xác nhận hiệu trưởng trường đã qua đời tại bệnh viện vào rạng sáng nay (12.2) do vết thương quá nặng. Một học sinh cũng bị trúng đạn, trong khi một học sinh khác bị thương khi nhảy từ trên cao xuống trong nỗ lực chạy thoát.

Thái Lan: Thiếu niên cướp súng cảnh sát, tấn công trường học, bắn chết hiệu trưởng - Ảnh 2.

Thông tin về tang lễ của hiệu trưởng được đăng tải trên Facebook của trường Patongprathankiriwat

ảnh: Facebook trường Patongprathankiriwat

Giới chức địa phương xác định nghi phạm có tiền sử lạm dụng ma túy và vấn đề về sức khỏe tâm thần. Theo thông tin ban đầu, đối tượng gây rối trật tự khiến cảnh sát được gọi tới xử lý tình hình. Tuy nhiên, nghi phạm đã tấn công một sĩ quan, cướp súng rồi xông vào khuôn viên trường học.

Phía cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra động cơ vụ tấn công. Truyền thông địa phương đưa tin nghi phạm dường như có mâu thuẫn với một giáo viên của trường.

Tai khoản Facebook của trường Patongprathankiriwat đã thông báo về cái chết của hiệu trưởng và thông tin tang lễ.

Tin liên quan

Xảy ra nổ súng tại biên giới Thái Lan, Campuchia nói không cố ý

Xảy ra nổ súng tại biên giới Thái Lan, Campuchia nói không cố ý

Quân đội Thái Lan cho hay phía Campuchia khẳng định vụ nổ súng xuyên biên giới mới đây là sự cố ngoài ý muốn, sau khi Bangkok cáo buộc lực lượng nước láng giềng vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Nổ súng hàng loạt trên đường phố đông đúc của Sydney, 20 người bị thương

Nổ súng chết người ở văn phòng cơ quan nhập cư Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Thái Lan cướp súng cảnh sát đấu súng trong trường học hiệu trưởng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận