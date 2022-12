Thái Nguyên điều chuyển 299 cán bộ, lãnh đạo để phòng ngừa tham nhũng

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng mới đây đã ký bản báo cáo gửi HĐND tỉnh về kết quả triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.

Theo Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, năm 2022, đơn vị này tiếp nhận 4.953 bản kê khai thu nhập năm 2021 của 4.448 người có nghĩa vụ phải kê khai và đã bàn giao về ủy ban kiểm tra các cấp để kiểm soát tài sản, thu nhập.

Trong tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 và tổ chức bốc thăm lựa chọn cán bộ thực hiện xác minh tài sản, thu nhập và đang thực hiện các trình tự thủ tục tiếp theo để xác minh theo quy định.

Đến ngày 21.11, Thái Nguyên chưa phát hiện các trường hợp có liên quan đến hành vi tham nhũng qua giải quyết đơn thư, phản ánh, tố cáo; chưa phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng.

Trong năm 2022, UBND tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và nghiêm túc thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với 299 cán bộ, công chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, theo quy định tại Nghị định số 59/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 1.9.2019.

Ngoài 17 vụ với 21 bị can đã thụ lý và 10 vụ với 10 bị can đã đề nghị truy tố, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết vẫn còn nhiều vụ án có các bị can từng là cán bộ lãnh đạo, công chức vẫn đang được điều tra.





Trong số này, nổi bật nhất là vụ án liên quan đến ông Phan Mạnh Cường, nguyên Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, nguyên Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, cùng đồng phạm đang bị điều tra về tội lạm quyền trong thi hành công vụ.

Vụ Triệu Hữu Thuận và Hà Tiến Thanh, nguyên là cán bộ, công chức xã Vũ Chấn, H.Võ Nhai bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ trong thi hành công vụ khi xử lý các thủ tục về đất đai.

Vụ Phạm Thị Huệ, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP.Thái Nguyên; Lã Thị Hải Yến, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên, về tội “nhận hối lộ”.

So với cùng kỳ năm 2021, công tác phòng chống tham nhũng tại Thái Nguyên có những chuyển biến tích cực trên các phương diện nhận thức, hành động và xử lý. Số vụ việc phát hiện, khởi tố của năm 2022 tăng 10 vụ, 11 bị can so với năm 2021.

Trong năm 2023, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện các cuộc thanh kiểm tra vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản; đấu thầu; đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công…