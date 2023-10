Thái tử Johor kể về 'trải nghiệm tồi tệ nhất đời' trong vụ nổ súng Thái Lan

Tờ Bangkok Post ngày 4.10 đưa tin cơ quan công tố đã đưa ra 5 cáo buộc đối với thiếu niên xả súng trong trung tâm thương mại Siam Paragon ở Bangkok hôm 3.10, làm 2 người thiệt mạng và 5 người bị thương. Các cáo buộc gồm giết người có tính trước, âm mưu giết người, sở hữu vũ khí trái phép, trái phép mang theo vũ khí và nổ súng tại nơi công cộng.



Nghi phạm có thể lãnh thêm tội danh khác trong khi lực lượng công tố viên cũng cân nhắc truy tố phụ huynh của tay súng theo luật bảo vệ trẻ em.

Cảnh sát đặc nhiệm Thái Lan tại trung tâm thương mại Siam Paragon tối 3.10 REUTERS

Trải nghiệm tồi tệ của thái tử

Thái tử Tunku Ismail Sultan Ibrahim của bang Johor Bahru (Malaysia) cho biết ông và vợ cùng 4 người con đã đứng tại hành lang một khách sạn gần trung tâm thương mại Siam Paragon lúc vụ xả súng xảy ra. Vị thái tử kể đã nghe tiếng la hét và nhìn thấy nhiều người bỏ chạy, theo đài Channel News Asia.

"Chúng tôi đưa lũ trẻ đến nơi an toàn, chạy xuống tầng hầm với nhóm của mình và điều duy nhất trong đầu tôi là có bao nhiêu tay súng ở đó, chúng có vũ khí gì và tình hình như thế nào", ông Tunku Ismail viết trên Instagram tối 3.10.

Vị thái tử cho hay ông và đội an ninh đã đứng trước các thành viên gia đình để che chắn cho họ bằng mọi giá. Ông Tunku Ismail sau đó gọi đội an ninh đưa xe đến để di chuyển đến nơi an toàn.

Ban đầu, họ dự định đến đại sứ quán Malaysia nhưng tài xế nói đại sứ quán Singapore gần hơn nên thái tử đã gọi điện cho Tổng lãnh sự Singapore tại Johor để nhờ hỗ trợ. Ông cũng gọi cho Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và Bộ trưởng Quốc phòng Mohamad Hasan để thông báo sự việc, đồng thời nói rằng gia đình sẽ quay về Johor khi mọi thứ được đảm bảo. "Đây là trải nghiệm tồi tệ nhất mà tôi từng trải qua. Bảo vệ mạng sống của các con tôi khỏi một kẻ sát nhân", thái tử Johor viết.

Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim cùng vợ và 4 con

INSTAGRAM hrhcrownprinceofjohor

Nghi phạm tiếp tục bị tạm giam

Nghi phạm 14 tuổi được cảnh sát đưa ra tòa án vị thành niên trong ngày 4.10, mặt bị che lại để bảo vệ nhân diện. Tòa án bác bỏ đề nghị của cảnh sát về việc đưa nghi phạm đến cơ sở điều trị tâm lý vì cho rằng chưa thể khẳng định người này có vấn đề tâm thần. Thay vào đó, nghi phạm sẽ tiếp tục bị tạm giam tại trại giam vị thành niên và được đánh giá tâm lý ở đó.

Trước đó, cảnh sát nói rằng tay súng tỏ ra bối rối và không thể tường trình mạch lạc. Nghi phạm còn nói đã nghe thấy giọng nói kêu gọi hãy bắn người khác. Thiếu niên này từng được điều trị vấn đề tâm thần tại bệnh viện.

Liên quan cuộc điều tra, thiếu tướng cảnh sát Thái Lan Nakhari Sukhonthawit cho biết đã tìm thấy một khẩu súng hơi và nhiều viên đạn trong phòng của nghi phạm tại căn nhà ở khu vực Lak Song, Bangkok. Trợ lý giám đốc cảnh sát quốc gia Samran Nuanma cho hay vũ khí được sử dụng trong vụ tấn công là khẩu súng lục được "độ" lại để bắn đạn rỗng.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin ngày 4.10 tuyên bố sẽ có biện pháp ngăn chặn giới trẻ tiếp cận các loại vũ khí nguy hiểm. Phát biểu tại sự kiện ở trung tâm thương mại nói trên, ông Srettha nói rằng chính quyền sẽ giải quyết vấn đề tiếp cận súng đạn, gồm loại súng có thể được chỉnh sửa.