Khi người thân đau ốm, phải vào bệnh viện điều trị, bên cạnh người nhà ở lại chăm sóc, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm thường tranh thủ đến thăm hỏi. Một lời động viên, một cuộc trò chuyện ngắn hay đơn giản là sự có mặt đúng lúc có thể giúp người bệnh cảm thấy được sẻ chia. Đó là nét đẹp rất đáng trân trọng.

Tuy nhiên, có lẽ đã đến lúc cần thay đổi cách thể hiện sự quan tâm. Thực tế, mỗi lần có người bệnh được nhiều người đến thăm, không gian bệnh viện lại thêm đông đúc. Người đến thăm chen nhau trong hành lang, phòng bệnh, tiếng nói chuyện, hỏi han làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác. Với những khoa, phòng đông người, tình trạng này càng trở nên rõ rệt vào buổi chiều tối, ngày nghỉ, khi lượng người ra vào tăng cao.

Bệnh viện là nơi tập trung rất nhiều người đang mắc các bệnh khác nhau. Việc người ngoài ra vào đông không chỉ làm tăng áp lực lên cơ sở vật chất, mà trong một số trường hợp còn có nguy cơ mang theo hoặc phát tán mầm bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Nghệ An, một bệnh viện tuyến cuối của khu vực đang phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt, hiện có quy mô 2.050 giường kế hoạch nhưng số giường thực kê lên tới 2.620 do quá tải bệnh nhân. Khi số người bệnh vượt xa quy mô thiết kế, mỗi người vào bệnh viện, dù người nhà hay người đến thăm, đều góp thêm một phần áp lực lên không gian vốn đã chật chội.

Những nhà vệ sinh xuống cấp, hành lang đông người, khu vực chờ quá tải là những điều người dân có thể dễ dàng bắt gặp ở một bệnh viện đông bệnh nhân. Trong hoàn cảnh ấy, việc hạn chế những lượt ra vào không thực sự cần thiết cũng là một cách chia sẻ với bệnh viện.

Câu chuyện ở đây không phải là cấm thăm bệnh nhưng điều cần thay đổi là quan niệm phải trực tiếp đến bệnh viện mới gọi là thăm hỏi, thay vì một cuộc điện thoại, một tin nhắn hỏi thăm, động viên.

Một nét đẹp văn hóa cần được giữ gìn nhưng đôi khi cũng cần thay đổi cách thể hiện để vẫn vẹn nguyên giá trị của sự quan tâm và những người đang chữa bệnh có thêm một chút yên tĩnh để hồi phục.



