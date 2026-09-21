Góc nhìn phóng viên: Bịt kẽ hở để 'giữ giá' sâm Ngọc Linh

Đây là điều cần thiết khi sâm Ngọc Linh càng có giá trị thì cái tên này càng dễ bị lợi dụng. Tình trạng sâm giả, pha trộn dược liệu khác để mạo danh sâm Ngọc Linh từng được cảnh báo. Khi sản phẩm không phải sâm Ngọc Linh vẫn có thể mang tên ấy để bán với giá cao, thứ bị đánh mất không chỉ là tiền của người mua mà còn là giá trị thương hiệu.

Vì vậy, muốn mang tên "Ngọc Linh", sản phẩm phải đáp ứng điều kiện về tuổi sâm, vùng trồng, nguồn gốc và chất lượng; việc kiểm tra được thực hiện ngay tại vườn, từ số lượng cây, độ tuổi, giống đến chất lượng củ, kèm lấy mẫu phân tích. Tem chỉ dẫn địa lý và mã QR tiếp tục tạo thêm một lớp kiểm chứng nguồn gốc.

Từ đây, đặt ra một yêu cầu còn khó hơn: quy trình kiểm soát phải được làm thật, làm chặt và đến nơi đến chốn. Sâm Ngọc Linh sinh trưởng ở vùng núi cao, địa hình hiểm trở, vùng trồng phân tán, không dễ tiếp cận. Kiểm tra một vườn sâm trên thực tế không đơn giản. Nếu chỉ dựa vào hồ sơ, xác nhận thiếu thực chất hoặc để lọt những khâu có thể bị lợi dụng, chính quy trình bảo vệ tên "Ngọc Linh" lại trở thành kẽ hở cho hàng giả đi qua. Vì vậy, phải xác minh thực tế, đối chiếu sản lượng, quản lý chặt tem và dữ liệu truy xuất, đồng thời kiểm tra lại thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, những người làm giả, mạo danh, lợi dụng chỉ dẫn địa lý để đưa sản phẩm không đủ điều kiện ra thị trường phải bị xử lý nghiêm. Từ vùng trồng, kiểm tra thực tế, kiểm định, tem truy xuất đến giám sát thị trường và xử lý vi phạm, không khâu nào được làm qua loa, càng không thể để chính quy trình kiểm soát trở thành kẽ hở cho hành vi mạo danh.

Sâm Ngọc Linh lâu nay được mệnh danh "quốc bảo" của Việt Nam. Muốn cái tên ấy có chỗ đứng cao hơn trên thị trường quốc tế, trước hết phải giữ được uy tín từ những sản phẩm bán ra trong nước.