Góc nhìn phóng viên: Cần sớm nâng cấp các khu neo đậu

Ngay sau các vụ cháy, cùng với việc điều tra nguyên nhân, ngành chức năng tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai các giải pháp hỗ trợ trước mắt và lâu dài cho các ngư dân bị thiệt hại.

Nhưng nhìn rộng hơn, những vụ cháy tàu cá ở Gia Lai, cũng như các vụ từng xảy ra tại Quảng Ngãi, Nghệ An và một số địa phương ven biển trước đó, đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cảng cá và khu neo đậu tàu thuyền. Đây là nơi tập trung số lượng lớn tàu cá cùng nhiên liệu, ngư lưới cụ và nhiều vật liệu dễ cháy, chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể nhanh chóng cháy lan từ tàu này sang tàu khác, gây thiệt hại lớn về tài sản và sinh kế của ngư dân.

Nguyên nhân từng vụ cháy đang chờ kết luận của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy lan và gây khó khăn cho công tác chữa cháy là tình trạng quá tải tại nhiều khu neo đậu tàu thuyền.

Số lượng tàu cá tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa được đầu tư tương xứng khiến nhiều khu neo đậu luôn trong tình trạng chật kín, tàu thuyền chen chúc, khoảng cách an toàn gần như không còn. Khi xảy ra hỏa hoạn, lực lượng chữa cháy khó tiếp cận hiện trường, phương tiện cứu hỏa khó cơ động nên ngọn lửa rất dễ lan rộng.

Vì vậy, bên cạnh việc siết chặt các quy định về phòng cháy chữa cháy, tăng cường kiểm tra hệ thống điện trên tàu, trang bị phương tiện chữa cháy và nâng cao ý thức của ngư dân; cần sớm đầu tư nâng cấp hạ tầng các cảng cá, khu neo đậu theo hướng đồng bộ, đáp ứng quy mô đội tàu hiện nay.

Chỉ khi tàu thuyền được bố trí khoa học và bảo đảm khoảng cách an toàn, nguy cơ cháy lan mới được hạn chế, lực lượng chữa cháy mới có thể làm việc hiệu quả hơn.

Những vụ cháy tàu cá vừa qua là lời cảnh báo đắt giá. Đừng để những con tàu bình yên trở về sau bao sóng gió ngoài khơi, rồi lại bị lửa thiêu rụi ngay tại nơi đáng lẽ phải là chốn neo đậu an toàn nhất.