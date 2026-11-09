Thảm kịch hai đoàn tàu đâm nhau ở Ai Cập

Hãng AP ngày 9.11 đưa tin vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn al-Ayyat, tỉnh Giza (Ai Cập). Theo thông tin Bộ Giao thông vận tải Ai Cập, một đoàn tàu lửa chạy từ Giza đến thành phố Fayoum đã đâm vào toa cuối của đoàn tàu đang di chuyển về phía nam từ thủ đô Cairo đến thành phố Aswan.

Văn phòng Viện kiểm sát cho biết các điều tra viên đã đến hiện trường ngay trong tối 8.11. Kết quả điều tra ban đầu xác định đoàn tàu Cairo-Aswan đang dừng trên đường ray thì bị đoàn tàu Giza-Fayoum đâm trúng từ phía sau và 2 đoàn tàu di chuyển theo cùng một hướng.

Theo số liệu mới nhất từ nhà chức trách Ai Cập, vụ tai nạn khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, trong đó có người lái tàu, và 125 người khác bị thương. Trong số những người bị thương, hơn 70 người đã được xuất viện sau khi điều trị, theo Bộ Y tế nước này.

Một số toa tàu đã bị trật bánh sau khi hai đoàn tàu va chạm ở phía nam thủ đô Cairo (Ai Cập) ngày 8.11 ẢNH: AFP

Theo AFP, một số toa tàu bị nghiêng sau vụ va chạm. Phần đầu một đoàn tàu bị biến dạng nghiêm trọng, trong khi phần đầu còn lại bị tách khỏi các toa phía sau, trật bánh và lao xuống một trang trại gần đó.

Sau vụ va chạm, người dân sống gần hiện trường nhanh chóng tham gia cứu hộ. Ông Ayman Gamal, một cư dân làng Kafr Girza thuộc quận al-Ayyat, cho biết người dân đã đến kéo những người sống sót ra khỏi các toa tàu và gọi xe cứu thương.

Tại Bệnh viện trung tâm al-Wasta thuộc tỉnh Beni Suef, nơi tiếp nhận một số người bị thương, những hành khách sống sót cho biết bụi bay mù mịt đã khiến nhiều người bị sốc và khó thở.

Bà Farha Gamal, một hành khách sống sót trên đoàn tàu Fayoum, cho biết: "Những toa tàu khác bị hư hỏng hoàn toàn".

Trước tình hình trên, Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sisi viết trên mạng xã hội rằng ông đã yêu cầu tiến hành điều tra ngay lập tức để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Trong khi đó, Cơ quan đường sắt Ai Cập thông báo đã điều động các đội cứu hộ và cần cẩu đến hiện trường để thu dọn đống đổ nát, đồng thời khôi phục hoạt động đường sắt theo lịch trình bình thường trong thời gian sớm nhất.

Lực lượng cứu hộ Ai Cập khiêng thi thể một người thiệt mạng trong vụ va chạm tàu hỏa ngày 8.11 ẢNH: AFP

Đáng chú ý, khu vực al-Ayyat thuộc tỉnh Giza từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng trong lịch sử Ai Cập. Theo AFP, thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra vào năm 2002, khi hơn 370 người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn trên một đoàn tàu chở khách du lịch ở phía nam thủ đô Cairo. Đến năm 2009, nhiều vụ tai nạn tàu hỏa trong khu vực cũng khiến hàng chục người thiệt mạng.

Gần đây hơn, vào tháng 9.2025, hai đoàn tàu chở hàng va chạm tại cùng khu vực, khiến lái tàu và phụ lái bị thương.