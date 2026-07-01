Thâm nhập công xưởng sản xuất nước tẩy rửa 'lậu'

Nhiều tháng qua, trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ phường Đức Nhuận đi Bình Dương cũ, PV Thanh Niên nhiều lần bắt gặp những chuyến xe chở theo hàng chục can nhựa chứa dung dịch màu vàng, xanh không nhãn mác. Sau khi giao hàng, các phương tiện này quay về một con hẻm nhỏ trên đường Phan Đăng Lưu (phường Đức Nhuận, TP.HCM).

Nghi ngờ về một đường dây sản xuất, tiêu thụ chất tẩy rửa đang lén lút hoạt động trái phép, PV vào cuộc điều tra.

Bên trong xưởng sản xuất nước tẩy rửa lậu ẢNH: THANH NIÊN

"Công xưởng" sản xuất nằm giữa khu dân cư

Sau nhiều ngày thâm nhập, chúng tôi phát hiện một "công xưởng" do vợ chồng người đàn ông tên P. làm chủ và trực tiếp thực hiện các công đoạn pha chế, sản xuất chất tẩy rửa nằm lọt thỏm giữa khu dân cư trong hẻm 186 Phan Đăng Lưu (phường Đức Nhuận).

Từ sáng đến chiều, nhiều xe máy gắn baga liên tục ra vào, phía sau chất đầy các can nhựa chứa hóa chất hoặc thành phẩm vừa được xuất xưởng. Mỗi khi có khách đến lấy hàng, những can nhựa dung tích lớn nhanh chóng được chất lên xe rồi tỏa đi nhiều hướng.

Theo chân những chuyến xe tiêu thụ ẢNH: THANH NIÊN

Nhìn từ bên ngoài, cơ sở này không biển hiệu kinh doanh. Cửa ra vào lúc nào cũng được che rèm kín mít. Tuy nhiên, khi đứng cách căn nhà này 10 m, mùi hắc của hóa chất vẫn xộc thẳng vào mũi. Xung quanh nhà, nhiều can nhựa chất thành đống lớn.

Sáng 13.6, ông P. điều khiển xe máy chở nhiều can nhựa loại 5 lít và 30 lít chứa dung dịch vàng, xanh đi giao tại một số quán ăn, nhà hàng ở địa bàn Bình Dương cũ. Ước tính, lượng hàng trên xe lên tới hơn 100 lít thành phẩm.

Trong khi đó, ở nhà, vợ ông vẫn vận hành máy móc sản xuất và thực hiện sang chiết thành phẩm từ các bồn chứa lớn sang các can nhựa để kịp đơn hàng tiếp theo.

10 giờ 30 phút, khi ông P. trở về tới nhà, cũng là lúc hàng chục can nhựa chứa các loại chất tẩy rửa được xếp kín nền nhà. Một số can đã được đậy nắp, số khác vẫn đang chờ chiết rót. Thành phẩm chất thành từng cụm, kéo dài từ khu vực pha chế bên trong ra đến khoảng sân trước nhà, sẵn sàng được chuyển lên xe giao cho khách.

Thành phẩm được chiết rót qua can nhựa để tiêu thụ ẢNH: THANH NIÊN

Ngày 15.6, hai xe máy tới thẳng xưởng để lấy hàng rồi nhanh chóng rời đi. Ngày 18.6, ống kính PV ghi nhận ông P. bán 150 lít nước rửa chén và 10 lít nước lau sàn cho một khách đến tận xưởng lấy hàng, giá khoảng 900.000 đồng. Vị khách này vừa rời đi, ông P. chở 60 lít nước tẩy chứa trong 2 can nhựa đến giao cho một garage rửa ô tô tại số 20 Cộng Hòa (phường Bảy Hiền).

Qua nhiều ngày theo dõi, chúng tôi ghi nhận quy trình này diễn ra gần như thường xuyên. Cứ sau mỗi chuyến giao hàng, cơ sở lại tiếp tục pha chế, sang chiết để bổ sung lượng thành phẩm mới.

Bên trong xưởng sản xuất

Sau khi nắm được lịch trình sản xuất, tiêu thụ, PV theo chân chủ một quán ăn đến mua "hàng" tại xưởng ông P.

Bên trong căn nhà rộng khoảng 50 m², toàn bộ không gian tầng trệt được tận dụng làm nơi pha chế, sang chiết và chứa nhiều loại hóa chất. 10 bồn nhựa dung tích lớn được đặt san sát nhau, kết nối bằng hệ thống mô tơ khuấy và các van xả tự chế.

Trong xưởng, lúc nào cũng có các thùng chứa dung dịch màu xanh và màu vàng được xả trực tiếp qua van vào các can đựng bên dưới. Xung quanh, hàng chục can nhựa chứa thành phẩm màu vàng, xanh được xếp la liệt trên nền nhà, chờ đóng nắp giao cho khách.

Nhiều can chứa chất tẩy rửa thành phẩm không nhãn mác ẢNH: THANH NIÊN

"Tôi sản xuất 3 loại chất tẩy rửa. Màu xanh dương là nước lau sàn, giá bán 70.000 đồng/5 lít; màu vàng, sệt là nước rửa chén, giá 150.000 đồng/30 lít và màu vàng nhạt, lỏng là nước tẩy. Mùi hương thì có các loại chanh và trà xanh, tạo bọt tốt không khác gì sản phẩm có thương hiệu trên thị trường. Hàng bán chạy lắm, làm không kịp giao", ông P. chào hàng.

Tuy nhiên, ngoài màu sắc và mùi hương giống với nước rửa chén, lau sàn, nước tẩy thì các sản phẩm này không có bất kỳ thông tin gì về tên sản phẩm, tên, địa chỉ nhà sản xuất, thành phần, khối lượng thể tích, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng hay cảnh báo an toàn.

Điều dễ nhận thấy tại xưởng là dấu vết của quá trình pha chế bám dày đặc trên thành các bồn chứa. Dung dịch, hóa chất chảy tràn, đóng cặn quanh các van xả và khung sắt đỡ bồn. Nền nhà ẩm ướt, nhiều vị trí bám hóa chất, bọt trắng, luôn trong trạng thái bốc mùi hắc.

Theo điều tra, mỗi buổi sáng, các loại hóa chất như chất làm sạch, tạo bọt là xút vảy, chất làm đặc, tạo nhớt, chất bảo quản, tạo màu, tạo hương, nước… được cho vào bồn chứa. Phía trên các bồn được gắn mô tơ khuấy tự chế hoạt động liên tục nhằm hòa tan các loại hóa chất trước khi sang chiết thành phẩm.

Ngồi cạnh dãy bồn nhựa, vợ ông P. liên tục mở van để chiết thành phẩm từ các thùng chứa sang can nhựa 5 lít và 30 lít. Chỉ trong ít phút, từng can nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy được sản xuất "ra lò". Khi đủ số lượng, số hàng này sẽ được chuyển ra phía trước để giao cho các đầu mối.

Bên trong xưởng sản xuất ẢNH: THANH NIÊN

Dù hằng ngày xuất xưởng hàng trăm lít thành phẩm, song khi khách yêu cầu muốn lấy hàng số lượng lớn, ông P. tặc lưỡi: "Chà, đợt trước tui làm nhiều lắm. Mà đợt này hóa chất về chậm quá, làm còn không đủ giao cho mối cũ. Ông là mối mới phải từ từ".

Còn vợ ông P. cho biết một lần chỉ bán cho vị khách 5 can nước rửa chén (30 lít/can) và giải thích: "Chị làm thì nhiều, nhưng mà còn mối khác nữa chứ không phải mình em. Có mối đã làm ăn với nhau mười mấy năm".

Ông P. tiếp lời, ông đã làm nghề sản xuất nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy này hơn 20 năm. Ngày trước làm rất lời, nhưng hiện nay, khi trừ hết các khoản phí mua hóa chất, vận hành máy móc… mỗi can thành phẩm ông kiếm được khoảng 20.000 đồng.

Theo các chuyên gia, bao bì các sản phẩm nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy lưu thông trên thị trường phải ghi đầy đủ thông tin về nhà sản xuất, thành phần, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn. Trong khi đó, việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không được kiểm soát chất lượng có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường.

Ngày 24.6, PV Báo Thanh Niên đã cung cấp tài liệu, chứng cứ đến UBND phường Đức Nhuận. Chiều cùng ngày, UBND phường phối hợp đội quản lý thị trường và Công an TP.HCM kiểm tra cơ sở nói trên.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn liên ngành phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh nước rửa chén, nước lau sàn, nước tẩy tại cơ sở nói trên, với hàng loạt can thành phẩm không có nhãn mác, nguồn gốc... Làm việc với đoàn, chủ cơ sở là ông P. chỉ cung cấp được giấy đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật, thực hiện kiểm nghiệm để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật. Cơ sở này cũng được yêu cầu ngưng hoạt động cho đến khi bổ sung đầy đủ giấy phép.

Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền (Đoàn luật sư TP.HCM), việc sản xuất nước rửa chén, nước lau sàn và các loại chất tẩy rửa là ngành nghề phải đáp ứng các quy định về an toàn hóa chất và bảo vệ môi trường. Dù sản xuất với quy mô lớn hay nhỏ, cơ sở vẫn phải có các hồ sơ pháp lý cơ bản như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ về môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện liên quan đến hóa chất theo quy định. Luật sư Huyền cho rằng, nếu cơ quan chức năng xác định sản phẩm được đưa ra thị trường không có nhãn hàng hóa hoặc không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc như tên sản phẩm, cơ sở sản xuất, thành phần, ngày sản xuất, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng và cảnh báo an toàn, chủ cơ sở có thể bị xử phạt hành chính theo quy định, với mức phạt lên đến 60 triệu đồng, đồng thời buộc thu hồi hàng hóa và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp. Trường hợp nguyên liệu hoặc thành phẩm không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cơ sở còn có thể bị xử phạt theo quy định về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ với mức phạt lên đến 100 triệu đồng, kèm theo hình thức tịch thu, tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ khoản lợi bất hợp pháp. Đáng chú ý, nếu kết quả giám định xác định sản phẩm không đạt từ 70% chất lượng tối thiểu theo quy chuẩn kỹ thuật, chủ cơ sở có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.



