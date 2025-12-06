'Thần đèn' hoàn tất di dời căn nhà xây nhầm đất ở Hải Phòng

Sáng 6.12, ông Đỗ Văn Hữu cho biết, "thần đèn" Hoàng Đình Bách đã hoàn thành việc di chuyển nhà mà gia đình ông xây nhầm trên đất của người khác về đúng vị trí thửa đất của mình. Sau khi căn nhà được di chuyển đi, gia đình ông Hữu cũng đã san gạt lại mặt bằng để trả đất cho bà Trần Thị Kim Loan, theo bản án đã có hiệu lực của TAND Khu vực 1 (Hải Phòng).

"Thần đèn" di dời căn nhà của ông Đỗ Văn Hữu về thửa đất của ông Hữu

ẢNH: N.D

Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà hai tầng của ông Hữu tại khu 7 Kiền Bái, P.Thiên Hương, đã được nhóm thợ của "thần đèn" Hoàng Đình Bách đưa về đúng thửa đất mà ông Hữu sở hữu.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết, quá trình di dời lần này phức tạp hơn nhiều so với các công trình khác: "Thông thường chúng tôi kéo bằng máy, nhưng trường hợp này phải kéo bằng tay để đảm bảo an toàn tuyệt đối", ông Bách nói và cho biết.

Sau khi về đúng vị trí, căn nhà của ông Hữu được hạ trình, gia cố móng để gia chủ về ở ẢNH: N.H

'Thần đèn' hoàn tất di dời căn nhà xây trên đất người khác ở Hải Phòng

Cũng theo ông Bách, nhóm thợ mất 18 ngày đào sâu 3 m đất, nâng toàn bộ ngôi nhà hai tầng lên cao, đồng thời cắt phần sàn nhà, sân trước và một phần phía sau để khớp với kích thước lô đất của ông Hữu.

Sau khi gia cố nền và xây sẵn móng ở vị trí mới, đội thi công sử dụng hệ thống dây tời, gỗ và ống sắt để di chuyển căn nhà từng đoạn, mỗi ngày chỉ di chuyển được khoảng 3 m. Khi di chuyển về đúng vị trí, căn nhà của ông Hữu đã được hạ đúng vào vị trí móng được chuẩn bị trước. Hiện nhóm thợ đã hoàn tất công việc gia cố liên kết giữa móng với căn nhà, để gia đình ông Hữu dọn vào ở.

Như Thanh Niên đã thông tin, tháng 9.2024, bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề ở xã Kiền Bái (nay là P.Thiên Hương) và đã hoàn tất sang tên. Tuy nhiên, đến tháng 11, bà phát hiện một trong hai thửa đất bị ông Đỗ Văn Hữu tự ý cho thi công móng và xây dựng nhà hai tầng kiên cố.

Sự việc sau đó được đưa ra tòa và tòa xác định hành vi của ông Hữu là xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, tuyên buộc phải tháo dỡ công trình. Ông Hữu sau đó kháng cáo nhưng đến ngày 22.10 đã rút toàn bộ đơn kháng cáo, thực hiện bản án. Ông Hữu đã thuê "thần đèn" Hoàng Đình Bách tiến hành di chuyển căn nhà về vị trí đất của mình.