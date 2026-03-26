Thân quen màu áo xanh

Nếu như trước đây, hình ảnh "màu áo xanh" thường gắn với những chiến dịch tình nguyện hè, thì nay sự hiện diện ấy đã trở nên quen thuộc trong đời sống thường nhật. Từ những con đường nhỏ trong khu dân cư đến các tuyến phố đông đúc, đâu đâu cũng có thể bắt gặp đoàn viên, thanh niên tham gia dọn vệ sinh môi trường, hướng dẫn giao thông hay hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính… chứng minh rõ nét rằng sống vì cộng đồng đã trở thành lối sống của người trẻ.

Vào mỗi cuối tuần, hình ảnh đoàn viên, thanh niên cùng nhau thu gom rác thải, trồng cây, cải tạo cảnh quan đã trở nên quen thuộc. Không chỉ góp phần làm sạch môi trường, hoạt động này còn lan tỏa ý thức sống xanh đến cộng đồng. Khi người dân chứng kiến lòng nhiệt huyết và trách nhiệm của thanh niên, họ cũng dần thay đổi hành vi, cùng chung tay bảo vệ không gian sống.

Bên cạnh đó, mỗi mùa thi đến, "màu áo xanh" lại hiện diện tại các điểm thi, mang theo sự tận tâm và nhiệt huyết. Từ hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, phát nước miễn phí, đến những lời động viên kịp thời, tất cả đều góp phần giảm bớt áp lực cho các học sinh và phụ huynh. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, vai trò của đoàn viên, thanh niên càng được khẳng định mạnh mẽ. Không chỉ tích cực trong hoạt động cộng đồng, người trẻ còn dấn thân vào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tham gia các đề tài sinh viên, các cuộc thi khoa học kỹ thuật và phát triển các sản phẩm ứng dụng thực tiễn.

Ở bất cứ lĩnh vực nào cần đến sự dấn thân và cống hiến, từ đời sống xã hội đến các phòng thí nghiệm, đều có dấu ấn của "áo xanh". Đồng thời, nhiều đội hình thanh niên còn hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần thu hẹp khoảng cách số trong cộng đồng.

Điều đáng quý nhất là "màu áo xanh" không còn dừng lại ở những hoạt động mang tính phong trào, mà đã trở thành một phần trong lối sống của nhiều bạn trẻ. Sau mỗi lần tham gia hoạt động Đoàn, nhiều người nhận ra giá trị của sự sẻ chia và tiếp tục duy trì những hành động tích cực trong cuộc sống hằng ngày. Giúp đỡ người khác không còn là trách nhiệm bắt buộc, mà trở thành nhu cầu tự nhiên - một thói quen đẹp được nuôi dưỡng từ chính trải nghiệm thực tế.

Không chỉ đóng góp cho cộng đồng, hành trình khoác lên mình màu áo xanh còn là hành trình trưởng thành của mỗi người trẻ. Qua từng hoạt động, họ học được cách làm việc nhóm, nâng cao kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm. Những trải nghiệm ấy sẽ trở thành hành trang quý báu, giúp họ vững vàng hơn trên con đường phía trước.

Khi "màu áo xanh" trở thành thân quen, đó không chỉ là niềm tự hào của tổ chức Đoàn, mà còn là dấu hiệu tích cực của một xã hội đang phát triển bền vững. Một xã hội nơi người trẻ sống có lý tưởng, biết cống hiến và không ngừng nỗ lực vì cộng đồng.

Ở bất cứ nơi đâu - từ thành thị đến nông thôn, từ những công việc giản dị đến những lĩnh vực đòi hỏi trí tuệ cao như nghiên cứu khoa học, "màu áo xanh" vẫn luôn hiện diện, khẳng định một điều: khi người trẻ biết sống vì người khác, những điều tốt đẹp sẽ luôn được lan tỏa và nhân lên mỗi ngày.