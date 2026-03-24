Tiết kiệm nhiên liệu: Từ bị động sang chủ động

Thực hiện lời kêu gọi của Bộ Chính trị, Chính phủ, rất nhiều người dân đã chuyển từ xe xăng sang xe điện, chuyển từ xe cá nhân sang phương tiện công cộng, cũng như hạn chế di chuyển nếu không thực sự cần thiết. Các doanh nghiệp thì coi đây là chiến lược sống còn trong bối cảnh sức mua mong manh, tăng giá hàng hóa, dịch vụ có thể ảnh hưởng đến tiêu thụ, ảnh hưởng đến sản xuất. Khảo sát của Thanh Niên cho thấy nhiều đơn vị đã lên hẳn kế hoạch chi tiết với mục tiêu tiết giảm 10 - 20%, thậm chí 30% nhiên liệu nhờ kiểm soát toàn bộ quy trình từ đầu vào tới đầu ra.

Thẳng thắn mà nói, tiết kiệm nhiên liệu lúc này không chỉ là hưởng ứng lời kêu gọi, khuyến khích của Nhà nước mà chính là giải pháp quan trọng giúp nhiều người, nhiều gia đình không bị thâm lạm tài chính, bảo đảm chất lượng đời sống trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng mạnh. Riêng với doanh nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu nói riêng và chi phí đầu vào nói chung chính là thể hiện năng lực quản trị, năng lực cạnh tranh, là giải pháp sống còn trong khủng hoảng.

Nhìn lại lịch sử, chúng ta đã có nhiều giai đoạn phải tiết kiệm năng lượng để vượt khó khăn do nguồn cung không đáp ứng nhu cầu. Gần nhất là năm 2023, trong bối cảnh 9 hồ thủy điện rơi vào mực nước chết, 11 nhà máy điện buộc phải dừng phát điện, gây thiếu hụt cho miền Bắc khoảng 5.000 MW. Trước khó khăn về cung ứng điện, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi toàn dân tiết kiệm điện. Tập đoàn Điện lực VN cũng đưa ra cẩm nang hướng dẫn những mẹo đơn giản, hiệu quả giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện việc này. Đây cũng là khởi nguồn cuộc thi viết về tiết kiệm điện do Báo Thanh Niên phối hợp Tổng công ty điện lực TP.HCM tổ chức, đã sang mùa thứ 3 và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc. Điều đáng mừng hơn cả là từ bị động, việc tắt các thiết bị điện khi ra khỏi nhà, ngắt hẳn nguồn điện nếu không dùng, sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, hưởng ứng tắt đèn Ngày trái đất... đã trở thành thói quen của nhiều người, nhiều doanh nghiệp.

Tiết kiệm xăng dầu nói riêng và nhiên liệu, năng lượng nói chung cũng tương tự, không nên là giải pháp tình thế, chỉ để đối phó với biến động khách quan mà phải là giải pháp dài hạn, giải pháp chiến lược, phải trở thành kim chỉ nam trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như đời sống của người dân. Bởi xăng dầu là hàng hóa chiến lược nhưng nguồn cung hạn hẹp và luôn chịu tác động rất lớn từ thế giới bên ngoài. Còn nhớ 4 năm trước, tháng 3.2022, giá xăng dầu cũng vọt lên hơn 30.000 đồng/lít, cao kỷ lục trong gần 1 thập niên trở về trước do nguồn cung khan hiếm vì đại dịch Covid-19. Lúc đó, chúng ta cũng kêu gọi tiết kiệm nhưng khi thị trường ổn định, mọi thứ lại đâu vào đó. Đến thời điểm hiện tại, dưới tác động của chiến sự Trung Đông, giá xăng dầu trong nước tăng mạnh, gây áp lực lên tất cả các lĩnh vực, ngành nghề. Và như nói trên, Bộ Chính trị, Chính phủ đang kêu gọi, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tiết kiệm xăng dầu để ổn định thị trường. Nhưng liệu khi khủng hoảng qua đi, thói quen tiêu dùng cũ có lặp lại? Nhìn lại quá khứ và nhìn tới tương lai đều đòi hỏi chúng ta phải coi quản lý sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, tiết kiệm là giải pháp dài hạn chứ không chỉ là giải pháp tình thế.

Một vấn đề không thể không nhắc đến, đó là đẩy nhanh thực hiện lộ trình chuyển đổi giao thông xanh, xăng sinh học E10. Việc này không chỉ giảm phát thải vào bầu không khí mà chúng ta đang hít thở mà sẽ giúp giảm phụ thuộc vào xăng dầu khi thị trường quá nhạy cảm và liên tục biến động.

Phải đưa tiết kiệm xăng dầu, nhiên liệu, năng lượng thành quốc sách chứ không chỉ là biện pháp tình thế để vượt qua cú sốc hiện tại.