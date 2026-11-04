Thân quen với bí thư tỉnh, giám đốc được nhờ 'chạy' giấy phép, đút túi hơn 6 tỉ

Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án sai phạm về xuất khẩu quặng sắt, xảy ra tại tỉnh Lào Cai (cũ) và một số đơn vị liên quan.



Được nhờ làm trung gian vì thân quen bí thư tỉnh ủy

Cáo trạng cho hay, theo quy định tại Thông tư số 12/2016 của Bộ Công thương, quặng sắt không thuộc danh mục khoáng sản được phép xuất khẩu. Trường hợp trong nước không có nhu cầu tiêu thụ thì phải được UBND cấp tỉnh nơi có khoáng sản khai thác, chế biến kiểm tra thực tế và có văn bản gửi Bộ Công thương xem xét, giải quyết.

Từ năm 2015 - 2020, 11 doanh nghiệp lợi dụng quy định trên, mua quặng sắt rồi xuất khẩu sang nước ngoài, mục đích kiếm lợi nhuận cao hơn so với bán trong nước.

Một số bị can trong vụ án ẢNH: BỘ CÔNG AN

Để thực hiện, nhóm doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua trung gian đến gặp, nhờ ông Lê Ngọc Hưng, khi ấy là Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Sở Công thương, tạo điều kiện ban hành văn bản gửi Bộ Công thương đề nghị cấp hạn ngạch xuất khẩu.

Một trong những đầu mối trung gian được doanh nghiệp gửi gắm là bị can Nguyễn Ngọc Khiêm, giám đốc một công ty trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Nghiệp là Giám đốc Công ty An Bình, biết ông Khiêm có mối quan hệ thân quen với lãnh đạo tỉnh, trong đó có Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh (đã bị tuyên phạt 4 năm tù trong vụ khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng apatit).

Cuối tháng 10.2019, ông Nghiệp trao đổi với Lê Xuân Định (lao động tự do) về việc muốn nhờ ông Khiêm tác động để xin cấp phép xuất khẩu quặng sắt. Ông Khiêm nhận lời, yêu cầu phải có chi phí, nên ông Định đưa 4 tỉ đồng cùng 100.000 USD.

Nhận tiền, ông Khiêm đến nhờ ông Vịnh chỉ đạo UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Công thương cho Công ty An Bình xuất khẩu. Ông Vịnh bảo gặp Phó chủ tịch Lê Ngọc Hưng và Giám đốc sở Đỗ Trường Giang, đồng thời nói sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Công thương.

Tại trụ sở UBND tỉnh Lào Cai, ông Khiêm gặp ông Hưng, cho biết đã báo cáo và được ông Vịnh đồng ý chủ trương, nhờ ông Hưng chỉ đạo và sớm ký văn bản. Biết ông Khiêm có mối quan hệ thân quen với ông Vịnh, ông Hưng đồng ý và bảo liên hệ với ông Giang để gửi văn bản, khi nào Sở Công thương trình văn bản thì sẽ ký. Trước khi ra về, ông Khiêm đưa ông Hưng 100 triệu đồng.

Ông Khiêm sau đó đến phòng làm việc của ông Giang, thông báo đã được bí thư và phó chủ tịch chấp thuận. Nhận thấy ông Khiêm có quan hệ, cấp trên lại "bật đèn xanh", ông Giang hướng dẫn nộp hồ sơ và được đưa cho 50 triệu đồng.

Kết quả như kỳ vọng, Công ty An Bình được UBND tỉnh Lào Cai gửi văn bản đề xuất Bộ Công thương cấp phép xuất khẩu quặng sắt. Tuy nhiên, đến tháng 1.2020 thì bị tạm dừng.

Ông Lê Ngọc Hưng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ẢNH: TTXVN

250 triệu đồng để "Khiêm uống nước"

Không biết vì sao bị dừng, Giám đốc Nguyễn Duy Nghiệp một lần nữa đề nghị Lê Xuân Định đến gặp ông Khiêm để nhờ tác động giúp công ty được xuất khẩu trở lại. Lần này, ông Định đưa cho ông Khiêm 250 triệu đồng "uống nước".

Sau khi nhận tiền, ông Khiêm biết Công ty An Bình thiếu phương án vận chuyển quặng và phương án bảo vệ môi trường nên mới bị tạm dừng xuất khẩu. Bị can thông báo rồi hỗ trợ công ty hoàn thành các thủ tục để được tiếp tục xuất khẩu.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định thông qua việc giúp đỡ Công ty An Bình, ông Khiêm hưởng lợi 3,85 tỉ đồng và 100.000 USD, bị truy tố tội "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi". Riêng 250 triệu đồng "uống nước", dù không đủ căn cứ xử lý hình sự nhưng buộc ông Khiêm phải nộp lại do hưởng lợi bất chính.

Cựu Phó chủ tịch Lào Cai bị truy tố vì giúp doanh nghiệp bán quặng sắt trái phép

Về phía nhóm cán bộ, các ông Hưng và Giang vì nể nang và vụ lợi, đã làm trái nhiệm vụ được giao. Hai bị can thống nhất đề xuất của bộ phận tham mưu ban hành văn bản gửi Bộ Công thương mà không chỉ đạo kiểm tra điều kiện thực tế của các doanh nghiệp. Thông qua đó, ông Hưng hưởng lợi bất chính 355 triệu đồng, ông Giang 500 triệu đồng, cùng bị truy tố tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Đối với đại diện 11 doanh nghiệp trực tiếp hoặc qua trung gian nhờ cậy các ông Hưng và Giang, viện kiểm sát xác định họ đưa tiền cảm ơn sau khi doanh nghiệp đã được xuất khẩu quặng, số tiền không lớn và không có thỏa thuận từ trước. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nhóm này.

Với các cá nhân thuộc Bộ Công thương liên quan đến việc tham mưu, đề xuất, quyết định cho phép doanh nghiệp được xuất khẩu quặng sắt theo đề xuất của UBND tỉnh Lào Cai, kết quả điều tra cho thấy họ thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Không có căn cứ về việc thỏa thuận và đưa nhận tiền, nên cũng không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.