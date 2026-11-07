Thần tài gõ cửa: 16 năm mở lối sinh kế, tiếp sức người khuyết tật

Khởi động ngày 2.5.2010, chương trình Thần tài gõ cửa của Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long đã trở thành điểm hẹn quen thuộc với khán giả, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến ngày 5.11.2026, chương trình thực hiện 859 kỳ phát sóng, ghi lại hơn 800 câu chuyện về nghị lực của người khuyết tật, với tổng ngân sách hỗ trợ trực tiếp gần 40 tỉ đồng.

Tham gia chương trình, mỗi nhân vật được hỗ trợ từ 30 - 45 triệu đồng. Nguồn vốn ấy chính là điểm khởi đầu cho một cuộc sống chủ động hơn ẢNH: THVL cung cấp

Từ nguồn vốn nhỏ đến hành trình tự lập

Với người khuyết tật, có được một công việc ổn định là hành trình nhiều trở ngại. Bên cạnh sức khỏe, họ còn phải đối mặt với khó khăn về vốn, phương tiện lao động và đầu ra sản phẩm. Vì vậy, điều đáng quý ở Thần tài gõ cửa là chương trình không chỉ trao tiền mà còn hướng đến những hỗ trợ thiết thực, phù hợp với khả năng và hoàn cảnh của từng người.

Câu chuyện của vợ chồng anh Võ Văn Thạch Em (sinh năm 1973) và chị Lữ Thị Trang (sinh năm 1983) là một trong những trường hợp cho thấy ý nghĩa của sự tiếp sức ấy. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ cùng sự đồng hành của các nhà hảo tâm, hai vợ chồng có thêm điều kiện làm ăn, cải thiện kinh tế và sửa chữa nhà cửa. Từ những nỗ lực mưu sinh hằng ngày, họ từng bước vun đắp cuộc sống ổn định hơn cho gia đình.

Ở kỳ phát sóng 845, khán giả gặp Phạm Thị Mỹ Hạnh, cô gái mắc bệnh xương thủy tinh nhưng vẫn bền bỉ theo đuổi công việc vẽ chibi và móc len. Với Hạnh, mỗi sản phẩm không chỉ là thành quả lao động mà còn chứa đựng niềm vui sáng tạo và mong muốn lan tỏa năng lượng tích cực đến người khác. Sau khi câu chuyện được phát sóng, Hạnh nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng. Sự quan tâm của khán giả đã giúp sản phẩm của cô có thêm đầu ra, mở rộng cơ hội kiếm sống từ chính công việc mình yêu thích. Điều đáng trân trọng không chỉ là những đơn hàng mới, mà còn là việc đôi tay của Hạnh tiếp tục tạo ra giá trị và được đón nhận.

Sau khi câu chuyện được phát sóng, Hạnh nhận được thêm nhiều đơn đặt hàng ẢNH: THVL cung cấp

Trong suốt 16 năm, nhiều nhân vật khác cũng nhờ nguồn vốn của chương trình mà duy trì gánh hàng nhỏ, đầu tư thiết bị, mở rộng công việc hoặc tìm được khách hàng cho sản phẩm. Mỗi người có một hoàn cảnh, một cách mưu sinh, nhưng đều chung mong muốn được lao động và tự lo cho cuộc sống. Từ chỗ cần được hỗ trợ, họ dần có thể tạo ra thu nhập, phụ giúp gia đình và khẳng định giá trị của bản thân.

MC Đình Toàn: Nhiều người khuyết tật là tấm gương về nghị lực phi thường

Đồng hành với chương trình suốt 16 năm, MC Đình Toàn vừa dẫn dắt, vừa hóa thân thành nhân vật Thần tài, kết nối người tham gia với nguồn vốn hỗ trợ. Qua nhiều lần gặp gỡ, lắng nghe và chứng kiến những đổi thay, nam MC nhận thấy người khuyết tật ngày càng có nhiều cơ hội thể hiện năng lực, theo đuổi đam mê và đóng góp cho cộng đồng.

Anh chia sẻ: "Chương trình trở thành cầu nối, tiếp sức cho người khuyết tật giàu ý chí vươn lên. Đình Toàn lạc quan khi nhận thấy sự thay đổi tích cực của họ các năm gần đây. Bây giờ, họ không còn là những câu chuyện chỉ để chúng ta thương cảm mà là tấm gương về nghị lực phi thường, truyền cảm hứng cho xã hội. Họ làm hoa đất sét, viết sách, dạy tiếng Anh, trở thành vận động viên… Họ dạy cho chúng ta bài học về việc trân trọng điều mình đang có".

"Thần tài" Đình Toàn trong những kỳ phát sóng năm 2010 ẢNH: THVL cung cấp

Chương trình cũng mang lại cho Đình Toàn nhiều góc nhìn tích cực trong cuộc sống, đồng thời bồi đắp sự bao dung trước những khiếm khuyết của người khác. Hơn thế nữa, những trải nghiệm từ chương trình còn giúp tính tình của anh trở nên nhẹ nhàng hơn, nhắc nhở bản thân phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Chính lối sống chân thành, bao dung và biết che chở cho người khác ấy dường như cũng được nuôi dưỡng và hình thành từ chính hành trình đầy ý nghĩa này.

"Số lượng nhân vật rất lớn khiến tôi không thể nhớ hết, nhưng tôi cũng không thể quên nhiều hoàn cảnh đặc biệt như người đàn ông cụt chân làm nghề chài lưới, chú khiếm thị lột vỏ dừa, người mẹ chậm phát triển nuôi con... Sức nặng từ những câu chuyện thực tế ấy đã nuôi dưỡng và chuyển hóa sâu sắc nhân sinh quan, giúp tôi học được sự thấu cảm, mở rộng lòng mình trước những hoàn cảnh khó khăn, để từ đó trân trọng hơn cuộc sống và lan tỏa những giá trị tích cực đến mọi người xung quanh", Đình Toàn cho hay.

Điều khiến nam MC xúc động khi đồng hành cùng chương trình khi anh thường hỏi các nhân vật: "Có bao giờ các anh chị cầm được nhiều tiền như vậy chưa?". Phần lớn câu trả lời là chưa, bởi số tiền họ từng có thường chỉ khoảng vài triệu đồng nhưng cũng là khoản vay để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt. Theo anh, giá trị nhân văn của Thần tài gõ cửa không chỉ nằm ở khoản hỗ trợ mà còn ở cơ hội giúp họ tự tin lao động, chủ động thay đổi cuộc sống và được xã hội nhìn nhận bằng sự trân trọng.

Nam MC đã đồng hành cùng chương trình 16 năm ẢNH: THVL cung cấp

Đình Toàn chia sẻ, người khuyết tật vốn phải đối mặt với nhiều rào cản trong sinh hoạt và mưu sinh; người khiếm thị bán vé số có thể bị giật vé, lừa gạt, còn khi đi làm đôi khi không được trả công tương xứng. Bởi vậy, anh mong chương trình được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời kêu gọi khán giả chung tay hỗ trợ những nhân vật ở gần nơi mình sinh sống. "Đôi khi chúng tôi biết số tiền 40 triệu đồng trung bình của mỗi chương trình lớn với họ, nhưng để thực hiện tất cả những ước mơ chắc chắn cũng không dễ dàng", anh nói.

Nhắc lại lần tình cờ gặp một nhân vật từng tham gia chương trình, Đình Toàn kể người này vui mừng nhận ra anh và chia sẻ cuộc sống đã khá hơn trước nhờ sự giúp đỡ của Thần tài gõ cửa. Cuộc gặp ngắn ngủi với lời chào "Thần Tài" khiến nam nghệ sĩ và ê-kíp xúc động. Với anh, nụ cười của những người từng được tiếp sức chính là động lực để chương trình tiếp tục hành trình. Bên cạnh ý nghĩa xã hội, Thần tài gõ cửa còn ghi dấu bằng sự đón nhận của khán giả. Năm 2013, chương trình được Hội Nhà báo Vĩnh Long trao giải đặc biệt ở thể loại chương trình truyền hình - gameshow. Năm 2026, chương trình vào danh sách đề cử hạng mục "Chương trình truyền cảm hứng" tại Vietnam iContent Awards.