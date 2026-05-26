Thân Thúy Hà đáp trả khi bị yêu cầu xét nghiệm ma túy

26/05/2026 19:12 GMT+7

Diễn viên Thân Thúy Hà có những chia sẻ gây chú ý khi bị dân mạng nhắc tên về việc xét nghiệm ma túy.

Thời gian qua, việc Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh vướng ồn ào liên quan đến ma túy được dư luận quan tâm. Cùng thời điểm này, nhiều cư dân mạng đề nghị một số sao Việt đi kiểm tra, xét nghiệm ma túy. Mới đây, trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà đã có bài đăng chia sẻ quan điểm của mình khi bị “réo tên”.

Động thái của Thân Thúy Hà 

Trong bài đăng, nữ diễn viên Người thừa kế không danh phận thẳng thắn nêu quan điểm: “Có phong trào hay định kiến với giới nghệ sĩ cũng được, nhưng phải nhìn người nào có dấu hiệu gì liên quan một chút để nghi ngờ”. Cô nói bản thân hiện tại đang tất bật với công việc để kiếm kinh tế nuôi con ăn học và chăm sóc cho người thân nên “lo ăn còn không đủ”.

Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc trong các dự án phim truyền hình. Cô thường gây ấn tượng với khán giả bởi những vai phản diện

Ảnh: Đoàn phim Lưới trời cung cấp

Thân Thúy Hà nói thêm việc cô hay trợn ngược mắt là những hình ảnh trong các vai phản diện mà bản thân tham gia, đồng thời hài hước chia sẻ thêm: “Tôi già rồi, đi còn không nổi, đau nhức mỏi toàn thân, người toàn dầu nóng, salonpas. Tôi có mỗi niềm vui sáng uống ly cà phê sữa, ăn kiêng toàn khoai đậu luộc mà nghĩ sao hỏi tôi đi xét nghiệm ma túy chưa? Tôi già mà cũng không tha, ác với tôi ghê”.

Không riêng gì Thân Thúy Hà, nhiều sao Việt cũng bất ngờ bị nhắc tên trên mạng xã hội, phải lên tiếng làm rõ. Trong đó, ca sĩ Ngọc Sơn, Duy Mạnh, Tuấn Hưng thực hiện việc kiểm tra sức khỏe để chứng minh. Khi livestream trò chuyện cùng khán giả, Ngọc Sơn cho biết bản thân luôn cố gắng sống lành mạnh, tích cực rèn luyện thể thao để đáp lại tình yêu thương của khán giả.

Khi câu chuyện ồn ào của Miu Lê, Long Nhật hay Sơn Ngọc Minh gây xôn xao trong dư luận, nhiều người không khỏi bức xúc, cho rằng cần xử lý nghiêm và đặt vấn đề về việc nghệ sĩ cần là tấm gương, biết giữ mình trước cám dỗ. Trong một bài đăng, khi chia sẻ quan điểm của mình, NSƯT Hạnh Thúy thẳng thắn nói rằng: “Mình nghĩ xã hội cần nghiêm khắc với hành vi sai phạm. Nhưng bên cạnh đó, cũng cần nhìn những người lún vào đó như một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta: Không có cái “sành điệu” nào đáng để đổi bằng thần kinh, tương lai, gia đình và lòng tự trọng của mình”.

