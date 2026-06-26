Thắng kiện BH Media sau 5 năm, nhạc sĩ Giáng Son nói gì?

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và nhạc sĩ Giáng Son sau phiên tòa Ảnh: NVCC

Như Thanh Niên thông tin, ngày 26.6, TAND TP.Hà Nội tuyên án vụ tranh chấp quyền sở hữu bản ghi ca khúc Giấc mơ trưa giữa nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media).

Theo đó, tòa ra phán quyết BH Media có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi Giấc mơ trưa; buộc BH Media phải chấm dứt mọi hành vi xâm phạm, gỡ bỏ hoàn toàn, chấm dứt việc sử dụng khai thác thương mại liên quan đến tác phẩm bản ghi âm Giấc mơ trưa (do ca sĩ Khánh Linh thể hiện) cho tới khi được sự đồng ý cho phép của đồng tác giả là nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Vĩnh Tiến; buộc BH Media công khai xin lỗi trên 3 tờ báo, gồm Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ và Báo Pháp luật. Riêng về yêu cầu bồi thường thiệt hại tinh thần, do phía nguyên đơn đã rút nên tòa đình chỉ giải quyết đối với phần nội dung này.

"Điều quan trọng nhất là tòa đã công nhận có sự xâm phạm bản quyền"

Trao đổi với Thanh Niên, nhạc sĩ Giáng Son bày tỏ sự vui mừng sau khi nhận được phán quyết của tòa. Nữ nhạc sĩ cho rằng ý nghĩa lớn nhất của vụ kiện kéo dài suốt 5 năm không nằm ở vấn đề bồi thường, mà ở việc tòa án đã chính thức xác định có hành vi xâm phạm quyền tác giả. Theo nhạc sĩ Giáng Son, phán quyết của tòa đã bác bỏ quan điểm trước đó của BH Media khi cho rằng các bản nhạc được đăng tải trên YouTube chỉ mang tính chất "tham chiếu".

"Ý nghĩa lớn nhất của sự việc này là tòa án đã nhìn nhận đúng bản chất vụ việc, xác định có sự xâm phạm quyền tác giả đối với nhạc sĩ Giáng Son và đồng tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Đây không phải đơn thuần như cách BH Media từng lý giải rằng họ chỉ đưa bản nhạc lên để tham chiếu. Tòa đã tuyên buộc phải xin lỗi công khai trên các Báo Thanh Niên, Báo Tuổi trẻ và Báo Pháp luật. Đó là niềm vui của chúng tôi khi tòa án chính thức công nhận có hành vi xâm phạm", nữ nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Giáng Son, Nguyễn Vĩnh Tiến cùng các luật sư và cộng sự quyết theo đuổi vụ kiện đến cùng Ảnh: NVCC

Nữ nhạc sĩ 7X cho rằng phán quyết lần này không chỉ bảo vệ quyền tác giả mà còn khẳng định pháp luật Việt Nam phải được đặt lên hàng đầu trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trên lãnh thổ Việt Nam. Chị nói: "Đây là sự ghi nhận của tòa án, chứ không phải chúng tôi kiện một cách vô cớ. Pháp luật Việt Nam phải được tách biệt với các quy định của YouTube. BH Media không thể đánh đồng hoặc coi trọng quy định của YouTube hơn pháp luật Việt Nam. Trên lãnh thổ Việt Nam thì trước hết phải chấp hành pháp luật Việt Nam".

Giáng Son từ bỏ yêu cầu bồi thường để vụ án được giải quyết nhanh hơn

Trước câu hỏi có tiếc nuối khi từng rút yêu cầu bồi thường trong quá trình theo đuổi vụ kiện, nhạc sĩ Giáng Son thừa nhận chị cũng có phần tiếc. Tuy nhiên, theo nữ nhạc sĩ, việc chứng minh thiệt hại về vật chất lẫn tinh thần là rất phức tạp.

"Nếu được bồi thường thì tôi muốn san sẻ một phần cho các luật sư đã rất vất vả đồng hành suốt 5 năm qua. Nhưng để chứng minh thiệt hại vật chất, chúng tôi phải có dữ liệu liên quan đến kênh YouTube, trong khi những dữ liệu đó đã bị xóa. Còn thiệt hại tinh thần thì phải chứng minh mức độ ảnh hưởng bằng hồ sơ khám chữa bệnh, giấy xác nhận của bác sĩ. Thực tế tôi rất căng thẳng, rất bức xúc, nhưng chưa đến mức phải điều trị để có những giấy tờ đó", chị chia sẻ.

Theo Giáng Son, để vụ án sớm được giải quyết, phía nguyên đơn quyết định không tiếp tục theo đuổi yêu cầu bồi thường. "Chúng tôi ưu tiên làm rõ đúng - sai. Với vụ việc này, phía chúng tôi không đặt nặng vấn đề tiền bạc. Điều quan trọng là phải có sự công nhận rõ ràng rằng đã có hành vi vi phạm. Hôm nay tòa tuyên như vậy thì với tôi đó đã là một thành công", nữ nhạc sĩ khẳng định.

Liên quan đến việc thuê luật sư tham gia vụ kiện, nhạc sĩ Giáng Son cho biết toàn bộ quá trình này do Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) thực hiện. Bên cạnh đó, trung tâm cũng chi trả toàn bộ chi phí nên nhạc sĩ Giáng Son không phải chi trả khoản nào.

"Các nhạc sĩ nên đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình"

Từ vụ việc của bản thân, Giáng Son cho rằng các tác giả cần chủ động bảo vệ quyền lợi khi phát hiện tác phẩm bị khai thác trái phép.

"Tôi nghĩ các nhạc sĩ nên đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình. Những đơn vị phát hành bản ghi nếu có sai phạm cũng cần được xem xét, làm rõ trách nhiệm thông qua các vụ kiện. Chỉ khi có người đứng lên thì mọi chuyện mới được làm sáng tỏ", chị bày tỏ.

Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến vẽ chân dung nhạc sĩ Giáng Son cùng nội dung tóm tắt phần tuyên án tại phiên tòa ngày 26.6 Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, nữ nhạc sĩ khẳng định vụ kiện của chị chỉ liên quan đến BH Media, không phải tranh chấp với Công ty Hồ Gươm Audio. Khi được hỏi về vai trò của Hồ Gươm Audio trong quá trình tố tụng, Giáng Son bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn.

Nữ nhạc sĩ cho biết: "Theo tôi, trong quá trình tranh tụng, phía Hồ Gươm đã có những phát ngôn cho thấy sự thiếu hiểu biết về vấn đề bản quyền và điều đó vô tình gây bất lợi cho chính họ. Tôi cho rằng sai sót đầu tiên là việc chuyển giao các bản ghi khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu quyền tác giả. Trong hợp đồng giữa Hồ Gươm và BH Media cũng có điều khoản quy định phía Hồ Gươm phải chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến bản quyền. Vì vậy, nếu xảy ra tranh chấp thì trách nhiệm của các bên liên quan cũng cần được xem xét theo đúng quy định của pháp luật".

Sau phán quyết của tòa, Giáng Son cho rằng điều đáng mừng nhất là vụ việc đã góp phần khẳng định giá trị của quyền tác giả, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ bản quyền trong môi trường số.