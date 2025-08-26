Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa: Gần 334.000 hộ mất điện do mưa bão

Minh Hải
Minh Hải
26/08/2025 10:57 GMT+7

Đến sáng 26.8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 334.000 hộ gia đình đang bị mất điện do ảnh hưởng của mưa bão số 5. Nhân viên ngành điện lực đã được huy động 100% quân số để khắc phục.

Thanh hóa: Gần 334 . 000 Khách hàng mất điện do mưa bão số 5 - Ảnh 1.

Nhân viên Điện lực Thanh Hóa khắc phục hậu quả sự cố điện

ẢNH: ĐIỆN LỰC THANH HÓA

Tính đến sáng 26.8, đã có 2 đường dây 110 kV; 70 đường dây trung áp; 2.785 trạm biến áp bị ảnh hưởng, hư hỏng đã gây mất điện trên địa bàn 55 xã, trong tổng số 166 xã, phường ở Thanh Hóa.

Những hư hỏng hạ tầng đường điện trên đang khiến gần 334.000 gia đình bị mất điện và chưa biết khi nào mới khắc phục xong các sự cố.

Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết, trong ngày 26.8 sẽ huy động 100% quân số các đơn vị để nhanh chóng khắc phục sự cố mất điện. Trong đó, ưu tiên khắc phục ở các khu vực có bệnh viện, cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai, đơn vị thủy nông.

Tính đến 9 giờ ngày 26.8, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức sơ tán hơn 8.000 người dân ở khu vực nguy hiểm, nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, nước biển dâng...

Mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 5 gây nhiều thiệt hại cho người dân tỉnh này. Toàn tỉnh hiện có 14 thôn, bản đang bị nước lũ dâng cô lập, chia cắt; khoảng 650 ha cây trồng các loại bị ngập nước...

Nước ngập sâu, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa tê liệt

Nước ngập sâu, nhiều đoạn quốc lộ, tỉnh lộ ở Thanh Hóa tê liệt

Nhiều đoạn trên nhiều tuyến quốc lộ ở tỉnh Thanh Hóa đang bị ách tắc, chia cắt do nước ngập và sạt lở đất.

Xem thêm bình luận