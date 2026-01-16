Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa luân chuyển Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm bí thư xã

Minh Hải
Minh Hải
16/01/2026 15:45 GMT+7

Ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đã được luân chuyển làm Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng (Thanh Hóa).

Ngày 16.1, tại trụ sở Đảng ủy xã Sao Vàng (Thanh Hóa), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về công tác cán bộ.

Thanh Hóa luân chuyển Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm bí thư xã- Ảnh 1.

Ông Trịnh Tuấn Sinh (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Mai Văn Hải (bìa phải) và ông Nguyễn Minh Hoàng (bìa trái)

ẢNH: PHÚC NGƯ

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã quyết định điều động, chỉ định ông Mai Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sao Vàng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời, công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Minh Hoàng, Tỉnh ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sao Vàng để điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Lưu Vệ, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi trao các quyết định cho các cán bộ trên, ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa phát biểu, cho rằng Sao Vàng là một trong những trung tâm kinh tế động lực, giữ vai trò then chốt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa.

Đây còn là địa bàn trọng điểm, có Cảng hàng không Thọ Xuân, nơi tập trung thu hút đầu tư công nghiệp công và nông nghiệp công nghệ cao, do đó cần có hệ thống chính trị vững mạnh, đội ngũ cán bộ đủ năng lực, uy tín để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ.

