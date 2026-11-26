Liên quan đến vụ việc nhiều người dân có đơn phản ánh về việc cắm biển cấm đỗ xe theo giờ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt (như Thanh Niên phản ánh), ngày 26.11, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị UBND P.Hạc Thành, cho biết, lãnh đạo UBND P.Hạc Thành đã có chỉ đạo, giao Công an P.Hạc Thành chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị, các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát lại để trả lời người dân.

Khoảng hơn 3 tuần trước, UBND P.Hạc Thành đã triển khai việc cắm nhiều biển cấm đỗ xe theo giờ trên nhiều tuyến đường. Sau khi cắm biển, người dân có đơn kiến nghị rà soát lại và có điều chỉnh vì biển cấm đỗ làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và sinh hoạt. ẢNH: MINH HẢI

Theo bà Nhung, dự kiến tuần sau (từ 30.11 - 4.12, chưa xác định ngày cụ thể) sẽ tổ chức kiểm tra thực địa, sau đó sẽ có báo cáo tham mưu lãnh đạo phường trả lời đơn kiến nghị của người dân.

Trước đó, như Thanh Niên phản ánh, một số tuyến đường có hoạt động kinh doanh, buôn bán sầm uất ở P.Hạc Thành như Lê Hoàn, Lê Hữu Lập, Trần Phú… được cắm biển cấm đỗ xe theo 3 khung giờ: từ 6 giờ 30 - 8 giờ, 10 giờ 30 - 13 giờ và 16 - 18 giờ, từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Theo các hộ kinh doanh dọc các tuyến đường trên, biển cấm đỗ xe được cắm khoảng hơn 3 tuần trước. Việc cấm đỗ theo khung giờ đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, khách mua hàng không có chỗ đỗ xe, đặc biệt là khi mua những loại hàng hóa cồng kềnh cần phải có thời gian bốc xếp.

Ngoài ra, cấm đỗ theo các khung giờ trên còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiều gia đình có người đi làm về vào giờ trưa không có chỗ đỗ xe để về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi. Trong khi đó, nhiều tuyến đường không có bãi đỗ xe công cộng.