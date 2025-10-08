Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Thanh Hóa tiếp tục điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo

Minh Hải
Minh Hải
08/10/2025 17:03 GMT+7

Ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Sầm Sơn (Thanh Hóa) được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa. Ngoài ông Thụ, nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp xã khác cũng vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ ở các cơ quan cấp sở.

Ngày 8.10, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, UBND tỉnh vừa có các quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành.

Trong đó, ông Lê Trọng Thụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Sầm Sơn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa.

Trước khi bỏ cấp huyện, ông Thụ từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND H.Đông Sơn, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hóa.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nga Sơn giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ; điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Tiến, Phó giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng vừa có các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong đó, ông Nguyễn Thành Lương được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ bí thư Đảng ủy xã Thường Xuân để điều động, bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa.

Quyết định cho ông Lương Trọng Thành thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, để điều động, giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa, thay ông Võ Mạnh Sơn được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nông Cống.

