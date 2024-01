Thanh Hóa: Trong năm 2023, khởi tố 226 bị can cho vay nặng lãi hơn 1.200 tỉ đồng

"Tín dụng đen" thu lời bất chính hơn 100 tỉ đồng

Ngày 9.1, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2023, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2024.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, năm 2023, đơn vị đã có 52/56 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó có nhiều chỉ tiêu, thành tích nổi bật, như: tình hình tội phạm về trật tự xã hội giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2022; phá 32 chuyên án về "tín dụng đen", qua đó khởi tố 167 vụ án, 226 bị can với tổng số tiền cho vay nặng lãi hơn 1.200 tỉ đồng. Các nghi phạm cho vay nặng lãi đã thu lợi bất chính hơn 100 tỉ đồng.

Cũng trong năm 2023, Cơ quan CSĐT trong lực lượng công an Thanh Hóa đã khởi tố 232 vụ, 444 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; xác lập, đấu tranh hiệu quả 30 chuyên án tội phạm ma túy, đấu tranh triệt xóa, vô hiệu hóa 14 điểm phức tạp về ma túy, 71 điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy...

Lực lượng công an các cấp đã thực hiện Đề án 06 đạt kết quả tốt, bảo đảm dữ liệu quốc gia về dân cư "đúng, đủ, sạch, sống" đối với hơn 4,2 triệu thông tin công dân; cập nhật 3,432 triệu căn cước công dân gắn chíp; thu nhận, kích hoạt thành công hơn 1,6 triệu tài khoản định danh điện tử…

Phối hợp điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi

Kết quả của ngành công an được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đánh giá là một trong những thành tựu, điểm nhấn của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2023.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Công an Thanh Hóa đã đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng công an khi thực hiện các nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị lực lượng công an Thanh Hóa phát huy kết quả đã đạt được, không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác; chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá sát, đúng tình hình để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, các vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, nhất là trong lĩnh vực quản lý kinh tế, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, tài chính ngân sách, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý với tội phạm trật tự xã hội trên địa bàn, bảo đảm kéo giảm hơn 5% số vụ so với năm 2023; triệt xóa, không để hình thành các băng nhóm tội phạm hình sự mới.

Đặc biệt, tiếp tục phối hợp tốt với ngành KSND, TAND để đảm tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Trọng Hưng trao Huân chương chiến công hạng Ba cho đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và 2 cá nhân khác; thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 4 đơn vị; ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho 14 tập thể của Công an tỉnh Thanh Hóa.