Việc thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời tạo cơ chế tập hợp, phát huy đội ngũ cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định điều động, phân công, bố trí tham gia nghiên cứu chuyên đề, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và Bí thư Đảng ủy Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu ẢNH: DAIBIEUNHANDAN.VN

Mô hình Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề được thiết kế gọn, linh hoạt, làm việc theo nhiệm vụ, chuyên đề và sản phẩm; không tổ chức như một cơ quan hành chính mới; không làm tăng đầu mối tổ chức và biên chế; không làm phát sinh đầu mối trung gian trong quy trình xử lý công việc; không thay thế chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy trình tham mưu chỉnh thức của các cơ quan hiện có.

Cụ thể, Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu, gồm nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, tham mưu các nội dung về đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Nghiên cứu, tham mưu về tổ chức và hoạt động dân nguyện, tiếp xúc cử tri; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri và nhân dân. Tham gia ý kiến, phản biện, góp ý đối với các đề án, chương trình, kế hoạch, báo cáo lớn thuộc phạm vi lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quốc hội khi được phân công.

Nghiên cứu, tham mưu về chuyển đổi số, cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hội nhập quốc tế, đối ngoại nghị viện; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thường trực Đảng ủy Quốc hội và đồng chí Bí thư Đảng ủy Quốc hội giao.

Về cơ cấu tổ chức, nhân sự và Tổ giúp việc của Bộ phận gồm: trưởng Bộ phận, các phó trưởng Bộ phận và các thành viên hoạt động chuyên trách, không chuyên trách.

Về chế độ làm việc, Bộ phận làm việc theo nhiệm vụ, chuyên đề và sản phẩm; không xử lý công việc hành chính thường xuyên; mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chủ trì, người phối hợp, tiến độ, sản phẩm đầu ra, chế độ báo cáo; thành viên Bộ phận và Tổ giúp việc chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo mật thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu và các quy định có liên quan.