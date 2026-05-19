Thành Lộc: Tôi và Lê Khanh bị khờ, buông nghề diễn không biết làm gì



NSƯT Thành Lộc tái hợp 'bạn thâm niên'

Một thời ta đã yêu là dự án điện ảnh xoay quanh bộ ba Bảo (Quốc Huy/Phát Đạt), Quỳnh (Quỳnh Thy) và Toàn (Quốc Trường). Lấy bối cảnh thành phố biển những năm 2000, phim mở đầu bằng mối rung động mãnh liệt của Bảo ở tuổi 18 dành cho Quỳnh – một cựu người mẫu trưởng thành, quyến rũ. Mối quan hệ giữa ba nhân vật dần kéo theo cảm xúc dữ dội, các lựa chọn sai lầm và để lại ảnh hưởng kéo dài suốt nhiều năm sau trong cuộc đời Bảo.

NSƯT Thành Lộc và NSND Lê Khanh trong buổi trò chuyện cùng Thanh Niên ẢNH: HỮU TÍN

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, bộ phim còn quy tụ nhiều nghệ sĩ gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Thành Lộc và NSND Kim Xuân. Đáng chú ý, dự án đánh dấu màn tái hợp hiếm hoi của NSND Lê Khanh và NSƯT Thành Lộc sau nhiều năm thân thiết ngoài đời.

Chia sẻ về lần hợp tác này, NSND Lê Khanh cho biết bà và NSƯT Thành Lộc đã quen biết, gắn bó suốt thời gian dài nhưng đến nay mới có dịp đóng chung trong một dự án điện ảnh. Nữ nghệ sĩ hài hước ví von bản thân đã "tán" đồng nghiệp nhiều năm và giờ mới chính thức được "nên duyên" trên màn ảnh. Theo bà, cả hai không mất nhiều thời gian trao đổi khi diễn xuất vì quá hiểu cách làm nghề của nhau, chỉ cần tung hứng tự nhiên là đã có thể bắt nhịp.

NSƯT Thành Lộc: Tôi và Lê Khanh bị khờ, buông nghề diễn ra không biết phải làm gì

Tiếp lời bạn diễn lâu năm, NSƯT Thành Lộc cho rằng cả ông lẫn Lê Khanh đều là những người quá gắn bó với nghệ thuật nên nếu rời sân khấu sẽ không biết phải làm gì khác. Nam nghệ sĩ thừa nhận nhiều đồng nghiệp có thể kinh doanh, hoạt động ở nhiều lĩnh vực nhưng vẫn giữ được lửa nghề, còn ông và Lê Khanh lại khá khờ khi chỉ biết sống với nghệ thuật. Dẫu vậy, cả hai cũng học được cách tích lũy, chuẩn bị cho cuộc sống để tương lai vững vàng hơn.