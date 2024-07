Thanh Nhã cùng Hà Nội I thắng không tưởng, CLB Than KSVN giành 3 điểm quan trọng

Có lực lượng không quá vượt trội nhưng CLB Than KSVN vẫn tỏ ra mình là một đối thủ khó nhằn với kỳ đội bóng nào ở giải VĐQG năm nay. Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân vẫn đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của HLV Đoàn Minh Hải, giúp CLB Than KSVN có phong độ cao sau lượt đi. Trên bảng xếp hạng lúc này, CLB Than KSVN thậm chí còn đứng trên cả Phong Phú Hà Nam (đối thủ ở vòng 9) và bám sát tốp 5 đội dẫn đầu. Một chiến thắng trước CLB Phong Phú Hà Nam là điều mà CLB Than KSVN hướng đến ở trận đấu chiều 8.7.



Quyết tâm giành 3 điểm được CLB Than KSVN thể hiện khi họ ra sân với đội hình mạnh nhất. Lối chơi giàu tốc độ của Than KSVN khiến CLB Phong Phú Hà Nam gặp rất nhiều khó khăn. Mặt khác, việc Tuyết Dung liên tục bị kèm chặt khiến các đường tấn công của CLB Phong Phú Hà Nam không thể triển khai.

CLB Than KSVN thi đấu tốt hơn từ đầu trận, bàn thắng mở tỷ số cũng đến ở phút 18. Tận dụng tốc độ, CLB Than KSVN tổ chức áp sát tầm cao ngay phần sân Phong Phú Hà Nam, Trúc Hương cướp được bóng và có bàn thắng sau 2 nhịp dứt điểm. Bàn thắng giúp các cầu thủ Than KSVN càng chơi càng hay. Đến phút 35, Đinh Thị Thùy Dung nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Đoàn Minh Hải.

CLB Than KSVN dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1 VFF

Sang hiệp 2 thế trận không có nhiều thay đổi khi CLB Than KSVN vẫn tổ chức lối đá áp sát. Trong khi đó, CLB Phong Phú Hà Nam thi đấu nỗ lực, triển khai nhiều phương án tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng khi điều chỉnh nhân sự chưa kịp phát huy tác dụng thì hàng thủ Phong Phú Hà Nam tiếp tục để lộ nhiều khoảng trống. Phút 57, sau nhiều đường chuyền phối hợp mạch lạc, Dương Thị Vân tạt bóng chuẩn xác để Nguyễn Thị Vạn đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0.

Tuyết Dung bị theo sát và gần như không có cơ hội đáng chú ý nào cả trận. Phải nhờ đến giây phút lóe sáng của Lưu Hoàng Vân ở phút 71, CLB Phong Phú Hà Nam mới có bàn rút ngắn tỷ số 1-3. Đáng nói hơn, đây cũng là những gì mà CLB Phong Phú Hà Nam làm được ở trận đấu này.

Chung cuộc CLB Than KSVN giành chiến thắng 3-1. Nguyễn Thị Vạn và các đồng đội hiện đã có 18 điểm, củng cố vị trí thứ 4. Trong khi đó, CLB Phong Phú Hà Nam có 12 điểm, xếp thứ 5.

Tuyết Dung (áo đỏ) gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ CLB Than KSVN VFF

Trận đấu cuối cùng của vòng 9 là màn chạm trán giữa CLB Hà Nội I và Hà Nội II. CLB Hà Nội I vẫn chứng tỏ sức mạnh và giành chiến thắng với tỷ số không tưởng 9-4. Chỉ trong 5 phút đầu tiên, Đặng Thanh Thảo và Lê Hà Trang đã mang về 2 bàn thắng cho CLB Hà Nội I. Thanh Nhã chơi nổi bật từ đầu trận cũng có cú đúp ở các phút 17 và 21.

Thanh Nhã (áo trắng) có cú đúp vào lưới CLB Hà Nội II VFF

Các đồng đội của Thanh Nhã cũng thi đấu xuất sắc VFF

Sang hiệp 2, tiền đạo Phạm Hải Yến rực sáng với 4 bàn thắng. Đáng chú ý, đây cũng là "cú poker" thứ 2 của vòng 9 VĐQG. Hôm qua (7.7), Bích Thùy của CLB Thái Nguyên T&T cũng thi đấu chói sáng và ghi 4 bàn vào lưới CLB Sơn La. Xen giữa màn trình diễn đỉnh cao của Hải Yến, Bùi Thị Thương cũng có bàn thắng ở phút 65. Phía đối diện, các cầu thủ Hà Nội II cũng thi đấu nỗ lực. Tuy nhiên, các chân sút trẻ của thủ đô chỉ có thể tìm được 4 bàn gỡ vào lưới CLB Hà Nội I.

Thắng đậm CLB Hà Nội I 9-4, Hà Nội I có cùng 20 điểm với CLB Thái Nguyên T&T. Tuy nhiên, Thanh Nhã cùng các đồng đội phải chịu xếp sau vì vẫn kém chỉ số phụ.